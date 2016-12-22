Более 70 процентов мурманского бюджета будут потрачены на “социалку”

Власти рассмотрят возможность увеличения финансирования на организацию питания детей-сирот, индексацию заработной платы бюджетникам, приобретение и ремонт медоборудования и так далее

Мурманск, , 18:31 — REGNUM

Мурманская областная Дума приняла в окончательной редакции проект закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«В 2017 году доходы составят 54 770 128,7 тыс. рублей, расходы — 54 692 240,8 тыс. рублей, профицит — 77 887,9 тыс. рублей, — сообщили в Думе. — Свыше 70 процентов общего объёма расходов областного бюджета имеют социальную направленность».

Как пояснили в пресс-службе, в числе рекомендаций правительству области — рассмотреть возможность выпуска региональных ценных бумаг. «Предложено также рассмотреть возможность увеличения финансирования на организацию обеспечения питанием детей-сирот, выделения финансовых средств на осуществление сноса расселенных аварийных многоквартирных домов, индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы с учётом уровня инфляции, приобретение, ремонт и обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования, увеличение коэффициента индексации размеров социальных выплат и пособий, ремонт учреждений культуры, предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и другие цели», — сообщили в Думе.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, при расчёте доходов областного бюджета учитывались изменения и дополнения в налоговое и бюджетное федеральное законодательство и законодательство Мурманской области, вступающие в силу с 1 января 2017 года.

Ранее в Думе также отметили, что основные характеристики областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов основаны на базовом варианте прогноза социально-экономического развития Мурманской области.

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