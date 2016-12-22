Возводимого сейчас в Ленобласти жилья региону хватит на годы вперед

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:38 — REGNUM Объём ввода жилья в Ленинградской области по итогам 2016 года сохранится примерно на уровне прошлого года. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил заместитель председателя правительства региона по строительству Михаил Москвин в рамках «Рождественского саммита» по рынку недвижимости в Санкт-Петербурге.

По словам Москвина, объем ввода жилья останется приблизительно таким же, что и в 2015 году. «С января по ноябрь ввели 2,015 млн кв. метров. До конца года будет введено от 200 до 400 тыс. кв. метров», — сообщил он.

Вице-губернатор считает, что «кризис в строительной отрасли фактически миновал». «Даже если мы полностью сейчас остановим стройку в регионе, то тех 9 миллионов квадратных метров, что находятся «в работе» нам хватит на три-четыре года вперед, но мы будем получать качественное жилье», — уверен Михаил Москвин.

Также вице-губернатор рассказал о некоторых изменениях, которые произойдут в градостроительной политике региона. Так, с 1 января 2017 года Градостроительный кодекс ограничивает срок действия градостроительных планов земельных участков тремя годами. Всем регионам РФ предложено установить срок давности ранее выданных градпланов — от трех до восьми лет. В Ленобласти этот срок составит пять лет. «Пятилетний срок позволит избежать коллизий при вводе нескольких очередей в рамках одного градплана. В то же время если до 2022 года обладатель градплана так и не начнет строить, то этот документ уже устареет», — пояснил Москвин.

Также в Ленобласти были применены поправки в федеральное законодательство, касающиеся возможности использования средств дольщиков на строительство объектов социальной инфраструктуры. Были подготовлены дополнения в типовое соглашения «Соцобъекты в обмен на налоги».

«Речь идет о том, что застройщик может прописать в ДДУ (договор долевого участия, — прим.ред.), что помимо собственности на квартиру у покупателя также появляется право собственности на детский сад или школу, и тратить деньги дольщиков без оглядки. Но в таком случае мы не будем выкупать этот объект. Либо застройщик может не прописывать это и относить строительство соцобъектов на прибыль. В любом случае, мы исключили все юридические препоны для строительства социальных объектов застройщиками», — пояснил Михаил Москвин.

Он отметил, что либеральный подход региональных властей привел к тому, что некоторые застройщики подошли вплотную к сдаче домов, не обеспечив будущих жильцов дорогами, школами, детскими садами и кабинетами врачей общей практики — минимальным набором услуг для достойной жизни. В результате все это выливается в массовые акции протеста, митинги с перекрытием дорог.

В частности, по этой причине все градостроительные планы зоны «Особенного градостроительного регулирования» — Бугров, Мурино, Нового Девяткино — до конца зимы будут проанализированы на предмет их соответствия действующим градостроительным нормам по плотности и высотности. «Застройщикам будет предложено привести их в соответствие с региональным нормативами Ленинградской области. В случае отказа комитет по архитектуре и градостроительству рассмотрит вопрос о выдаче строителям предписания об отмене этих документов. Там, где уже есть дольщики, мы не будем ничего отменять», — рассказал Москвин.

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«У нас есть два законных пути для принуждения застройщиков к возведению социальных объектов: либо отменять разрешение на строительство, либо не давать разрешения на ввод до тех пор, пока не будет школ, дорог и садов. Мы будем пользоваться этими двумя путями в зависимости от ситуации. И в Мурино мы уже пошли по этой дороге — один из ППТ будет отменен. В дальнейшем мы будем действовать на опережение: Сейчас готовится приказ комитета по архитектуре и градостроительству, где будет прописан порядок утверждения проекта планировки территорий. Проекты планировки территорий мы будем утверждать только при наличии соглашения о строительстве социальной и дорожной инфраструктуры, и выдавать разрешения на строительство жилых домов, мы будем только одновременно с выдачей разрешения на строительство перечисленных объектов», — заявил Михаил Москвин.

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