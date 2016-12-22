Четверг, 22 Декабря 2016 года
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Перспективы создания Двинско-Пинежского заказника весьма туманны

Экономика
Работа по его созданию ведется уже пять лет

Архангельск, 22 Декабря 2016, 17:10 — REGNUM  По инициативе некоммерческих организаций Архангельской области в правительстве региона состоялась экологическая конференция. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минлесхоза региона.

Организаторами выступили Экологический консалтинговый центр, региональный общественный экологический фонд «Биармия» и общественная природоохранная инспекция при поддержке министерства природных ресурсов и ЛПК, областного управления Росприроднадзора и общественного совета при минлеспроме региона.

Конференция стала дискуссионной площадкой, объединившей представителей власти, общественности, природоохранных структур и бизнес-сообщества.

В ходе обсуждения проекта плана Года экологии прозвучали не только новые идеи, но и критические замечания. Общественная организация «Этас» заявила, что в документе недостаточно внимания уделено созданию новых ООПТ регионального значения.

Речь идёт о Двинско-Пинежском заказнике (рабочее название «Верхнеюловский), работы по проектированию которого совместно с Баренцевоморским отделением Всемирного фонда дикой природы велись с 2011 года.

Почему заказник не создан, и каковы перспективы решения вопроса, пояснил Константин Доронин:

«Дело в том, что более 70 процентов проектируемой территории находится в аренде у лесозаготовительных предприятий. Это арендаторы, которые добросовестно исполняют свои обязательства, в том числе по проведению лесохозяйственных мероприятий, включая противопожарное обустройство лесов. Поэтому у нас нет правовых оснований расторгнуть с ними договоры в одностороннем порядке».

Проектируемый заказник находится на территориях четырёх районов: Холмогорского, Пинежского, Виноградовского и Верхнетоемского. Все договоры аренды — долгосрочные. Вместе с тем, власть готова к продолжению диалога по созданию заказника:

«Я думаю, мы найдём решение этого вопроса. Обращаю внимание, что часть территории свободна от аренды. Но, в любом случае, решение должно приниматься только после открытого обсуждения с участием всех заинтересованных сторон, включая жителей, представителей муниципальной власти и арендаторов лесных участков», — подчеркнул министр.

В заключении министр напомнил: на сегодняшний день на территории Архангельской области создано 117 ООПТ, в том числе девять федеральных, 100 региональных и восемь муниципальных. Их общая площадь, включая акваторию морей, превышает 11 млн. гектаров.

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Проблемы экологии
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