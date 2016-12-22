Литва попытается тормозить NordStream-2 через ООН

Вильнюс, , 17:04 — REGNUM Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке приняла представляемую Литвой резолюцию о международном сотрудничестве при обмене информацией о затопленном в море химическом оружии и его воздействии на окружающую среду, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 декабря, в МИД Литвы. Эта резолюция призывает государства и международные организации тесно сотрудничать, чтобы оценить угрозу затонувшего в море химического оружия для людей и окружающей среды.

Посредством документа страны договорились продолжать искать способы решения этой проблемы, совместно оценить актуальность этой проблемы, повышать осведомленность общества по этому вопросу. В резолюции государства призываются рассмотреть возможность создания базы данных, в которой хранилась бы информация о местах затопления химического оружия, количествах и типах. Они также призываются обмениваться информацией о технологиях, предназначенных для безопасного изъятия химического оружия и его уничтожения.

«Эта резолюция по инициативе Литвы впервые была представлена и принята в 2010 году. Проблема затопленной химической амуниции особенно актуальна Балтийскому морю, в котором после Второй мировой войны похоронено около 40 тысяч тонн амуниции химического оружия, в состав которой входят 13 тысяч тонн ядовитых веществ. На мировом уровне до сих пор не хватает правовых инструментов, которые посвящены проблематике затопленной в морях амуниции химического оружия. Принимая эту резолюцию, Генеральная ассамблея ООН признает, что затопленная в море амуниция химического оружия — глобальная проблема окружающей среды, а также то, что нужно укреплять международное сотрудничество для ее решения», — отмечает МИД Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, затопленное химическое оружие на дне Балтики было главным аргументом Литвы против прокладки газопровода Nord Stream. Литва также активно противится прокладки второй ветки газопровода.