Четверг, 22 Декабря 2016 года
20:51:05 МСК

Литва попытается тормозить NordStream-2 через ООН

Экономика
И уже внесла резолюцию о химическом оружие на дне Балтийского моря

Вильнюс, 22 Декабря 2016, 17:04 — REGNUM  Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке приняла представляемую Литвой резолюцию о международном сотрудничестве при обмене информацией о затопленном в море химическом оружии и его воздействии на окружающую среду, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 декабря, в МИД Литвы. Эта резолюция призывает государства и международные организации тесно сотрудничать, чтобы оценить угрозу затонувшего в море химического оружия для людей и окружающей среды.

Посредством документа страны договорились продолжать искать способы решения этой проблемы, совместно оценить актуальность этой проблемы, повышать осведомленность общества по этому вопросу. В резолюции государства призываются рассмотреть возможность создания базы данных, в которой хранилась бы информация о местах затопления химического оружия, количествах и типах. Они также призываются обмениваться информацией о технологиях, предназначенных для безопасного изъятия химического оружия и его уничтожения.

«Эта резолюция по инициативе Литвы впервые была представлена и принята в 2010 году. Проблема затопленной химической амуниции особенно актуальна Балтийскому морю, в котором после Второй мировой войны похоронено около 40 тысяч тонн амуниции химического оружия, в состав которой входят 13 тысяч тонн ядовитых веществ. На мировом уровне до сих пор не хватает правовых инструментов, которые посвящены проблематике затопленной в морях амуниции химического оружия. Принимая эту резолюцию, Генеральная ассамблея ООН признает, что затопленная в море амуниция химического оружия — глобальная проблема окружающей среды, а также то, что нужно укреплять международное сотрудничество для ее решения», — отмечает МИД Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, затопленное химическое оружие на дне Балтики было главным аргументом Литвы против прокладки газопровода Nord Stream. Литва также активно противится прокладки второй ветки газопровода.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Смольный признал Маннергейма виновником блокады Ленинграда вкупе с Гитлером
Санкт-ПетербургРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
22.12.16
Палестинец осужден в Белгороде за поддержку нападения на Charlie Hebdo
БелгородРоссия Антитеррор Общество
NB!
22.12.16
СМИ: Главный аудитор НАТО найден мертвым
АнденБельгия Бытовые убийства Происшествия
NB!
22.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 22 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Михаил ДемуринУбийство и политическая суета: Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями…
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
22.12.16
Оккупация: Литва признала солдат США на своей территории ненаказуемыми
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
22.12.16
Внук Иосифа Сталина скончался по дороге в издательство
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
22.12.16
Мизулина увидела в системе учета детей ювенальную юстицию
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевNew Yorker: Проблема с инстинктами Трампа по отношению к Китаю
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Якунин: Серийное производство новейшего комплекса РЭБ начнётся в 2017 году
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?
АстанаКазахстан Авиапроисшествия Происшествия
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное