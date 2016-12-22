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Парламент Литвы резко поднял цены на алкоголь в стране

Экономика
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Алкоголь
Иллюстрация: Pixabay.com
Алкоголь

Вильнюс, 22 Декабря 2016, 17:01 — REGNUM  Сейм Литвы сегодня, 22 декабря, принял поправки к закону об акцизах, в которых решено с 1 марта 2017 года повысить ставку акциза на алкогольные напитки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За изменения правового акта проголосовали 95 членов Сейма, против были 7, воздержались 19 парламентариев. Согласно принятым поправкам, акциз на пиво повысится до 7,11 евро за 1% фактической концентрации алкоголя (ставка акциза устанавливается за гектолитр продукта). Сейчас ставка акциза на пиво достигает 3,36 евро. На вино и другие ферментные напитки, фактическая концентрация этилового алкоголя в которых не превышает 8,5%, акциз за гектолитр продукта в 2017 году повысится от 30,96 до 65,46 евро; акциз на вино и другие ферментные напитки, фактическая концентрация этилового алкоголя в которых выше 8,5% — от 77,89 до 164,67 евро.

Ставка акциза на промежуточные продукты, фактическая концентрация этилового алкоголя в которых не превышает 15%, повысится от 96,65 до 185,82 евро; ставка акциза на промежуточные продукты, фактическая концентрация этилового алкоголя в которых выше 15% — от 136,37 до 264,52 евро. Акциз на этиловый алкоголь за гектолитр чистого этилового алкоголя увеличится от 1 353,69 до 1 665,04 евро. Во время рассмотрения поправок было решено отказаться от предложений заранее утвердить повышение акцизов на алкогольные напитки каждый год до 2020 года.

Напомним, по данным ВОЗ Литва ежегодно входит в тройку мировых лидеров по употреблению алкоголя на душу населения.

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Акцизы на алкогольную продукцию
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