Китайские авиалинии намерены купить 49% акций госкомпании «Эйр Кыргызстан»

За последние семь лет требования ИКАО к киргизским авиаторам резко возросли

Бишкек, , 16:42 — REGNUM Компания «China southern airlines» («Китайские южные авиалинии») сообщило Министерству транспорта и дорог Киргизии о готовности приобрести 49% акций киргизского государственного авиаперевозчика «Эйр Кыргызстан». Об этом заявил глава министерства Жамшитбек Калилов сегодня, 22 декабря, в ходе правительственного совещания.

По словам высокопоставленного чиновника, в настоящее время киргизские авиакомпании осуществляют лишь 36% рейсов, проходящих через территорию этой среднеазиатской страны.

В то же время, отметил он, Киргизия имеет соглашение об авиасообщении с 28 странами мира, а всего в республике осуществляются 36 рейсов, из которых 32 международных и 4 внутренних. При этом еженедельно выполняется 227 перелетов по этим маршрутам, в том числе 177 по международным направлениям.

В ходе своего выступления, глава Минтранса также затронул тему «черного списка» Международной организации гражданской авиации (ИКАО), покинуть который Киргизской Республике никак не удается.

«Для того чтобы Киргизия вышла из «черного списка» ИКАО, необходимо исполнить 128 рекомендаций. Семь лет назад эта организация давала всего 67 указаний. Но за это время киргизские авиакомпании так и не исполнили их. Поэтому список вырос до 128 пунктов. Также есть долги по взносам перед ИКАО, их нужно погасить», — сказал он.

Жамшитбек Калилов подчеркнул, что запрет на полеты киргизских авиаперевозчиков в воздушном пространстве Европейского союза не удастся снять, если зарегистрированные в Киргизии авиакомпании не будут иметь достаточного финансирования.

«В настоящее время рассматриваются различные источники для финансирования отрасли. Если будут изысканы необходимые средства, киргизские авиакомпании в течение одного года смогут выйти из «черного списка». Для этого разработана дорожная карта», — подытожил министр.

ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году Еврокомиссия включила все зарегистрированные в Киргизии авиакомпании в «черный список», запретив им заходить в европейское воздушное пространство. Причиной тому послужило несоответствие самолетов киргизских авиаперевозчиков нормам безопасности, экологии, уровня шума и так далее. По мнению киргизских чиновников, возможно, добиться исключения республики из этого «черного списка» удастся в 2018 году.

Отметим, что в настоящее время на территории Киргизии зарегистрированы 22 авиакомпании. В 2016 году, по официальным данным, они принесли в бюджет этой среднеазиатской страны порядка 1,3 млрд сомов (около 1,16 млрд рублей по текущему курсу).

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпании Киргизии не смогут летать в ЕС без финподдержки государства