Выплата долгов по зарплате донским шахтёрам: «Проблема будет решена»

Ростов-на-Дону, , 16:26 — REGNUM

Шахтёрам обанкротившейся компании «Кингкоул» АО «Региональная корпорация развития» направила первые 100 выплат на сумму, превышающую 1 млн рублей. Деньги направлены работникам угольной компании «Алмазная» за июнь 2015 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона 22 декабря.

Напомним, ранее по поручению губернатора Василия Голубева выплаты долгов по зарплате горнякам были возобновлены. До 1 января 2017 года планируется погасить долги перед угледобытчиками на общую сумму до 50 млн рублей.

Ранее по теме: Бастующим горнякам Ростовской области вновь начали возвращать долги

По словам экспертов, от протестных акций деньги в бюджете не появятся. Просто взять из бюджета деньги и отдать их на погашение зарплаты, ни перед кем не отчитываясь, нельзя, это не личный карман. Шахтёрский вопрос решался постоянно, но это не быстрый вопрос.

«Пикеты на Горбатом мосту и стучание касками ничего не дадут. Губернатор не обязан решать проблемы сотрудников частной компании. Однако, если нормальный человек видит, что другой тонет, он, естественно, бросится его спасать, даже если он не спасатель, и это не записано в его должностных обязанностях. Так и наша власть помогает бывшим работникам «Кингкоула» не потому, что обязана это делать, а потому что могла. Это проявление доброй воли и человечности», — прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ростовский политолог Сергей Смирнов.

Заместитель председателя донского парламента Сергей Михалёв обратил внимание на последовательность работы областных властей в этом направлении.

«Это действительно не входит в рамки наших полномочий, однако мы постоянно ищем выход из сложившейся ситуации. Во-первых, губернатор Василий Голубев обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с этой проблемой. Уже есть поручение эту тему проработать, а именно — рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства РФ, о чем мы говорили на прошлом заседании Заксобрания региона. Работа в данном направлении ведется», — сказал Михалёв.

Кроме того, накануне продолжились выплаты «Региональной корпорацией развития» задолженности по зарплате шахтерам «Кингкоула» — выплачивается долг за июнь 2015 года. «Такая работа не могла возникнуть спонтанно — она шла все время, несмотря на то, что горняки обвиняли власти в том, что их бросили и прекратили выплаты. «Региональная корпорация развития» подписала с АО «Рост Банк» договор о выкупе прав требований, обеспеченных залогом, к трём предприятиям ООО «Кингкоул». С тем подходом, который есть сегодня у власти к проблеме, она будет решена, это вопрос времени. Губернатор занимается этим лично. В-третьих, как вы все знаете, тему «Кингкоула» подняли в Госдуме, после чего последует ряд изменений в федеральном законодательстве», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам заместителя спикера Заксобрания области, не стоит забывать о том, что, какие бы резервы регион не изыскивал для погашения задолженности и помощи шахтерам, ситуация в любом случае будет решаться в рамках конкурсного производства, закона о банкротстве и реализации имущества компании. Это связано с тем, что деньги из резервных фондов в конце концов придется возвращать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, собственник угледобывающей компании накопил долг перед шахтёрами в размере 320 млн рублей. В числе пострадавших — более 2,5 тыс. человек. В августе-сентябре текущего года горнякам было направлено около 3 тыс. выплат за апрель-май 2015 года. Затем губернатор Ростовской области попросил правительство РФ помочь в выплате задолженности по зарплате перед шахтёрами «Кингкоула».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Ростовской области попросил правительство РФ рассчитаться с шахтёрами