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Пенсионные накопления казахстанцев превысили 1,32 трлн рублей

Экономика
Доходность по пенсионным активам за 11 месяцев 2016 года составила 8,15% при уровне инфляции 7,5%

Астана, 22 Декабря 2016, 16:19 — REGNUM  Сумма пенсионных активов, аккумулированных в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) Казахстана, по состоянию на 1 декабря, составила 6,64 трлн тенге (свыше 1,32 трлн рублей). Об этом сегодня, 22 декабря, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно предоставленным данным, доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), за 11 месяцев 2016 года составила 8,15% при уровне инфляции за аналогичный период в 7,5%.

«Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей) с начала 2016 года, составила 484,3 млрд тенге (96,8 млрд руб.). Общая сумма поступлений с января по ноябрь 2016 года составила 627,3 млрд тенге (125,4 млрд руб.). Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 11 месяцев 2016 года составила 156,1 млрд тенге (31,22 млрд руб.)», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в пресс-службе ЕНПФ, количество вкладчиков (получателей) фонда на 1 декабря 2016 года по всем видам договоров составило 10,08 млн единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов — 9,62 млн. Количество ИПС вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 417 тыс., а по добровольным пенсионным взносам — 38,9 тыс.

Отметим, что учредитель и единственный акционер ЕНПФ — казахстанское правительство в лице Комитета госимущества и приватизации Минфина. Доверительным управлением пенсионными активами фонда занимается Национальный банк Казахстана. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Напомним также, что 15 декабря на торжественном собрании по случаю 25-летия независимости Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству в 2017 году повысить пенсии на 20%.

«В ознаменование нашего праздника — 25-летия независимости — я поручаю правительству в следующем году повысить размеры пенсии на 20% к уровню 2016 года», — отдал он распоряжение, пояснив, что пенсия увеличится у 2 млн 200 тыс. казахстанцев.

Назарбаев также распорядился по случаю празднования 25-летия независимости увеличить пособия по рождению ребенка на те же 20%.

«Поручаю с 1 июля 2017 года увеличить размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. У нас сейчас очень высокий уровень рождаемости — рост 55%», — заявил глава государства.

20 декабря министр здравоохранения и социального развития Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что повышение пенсий не будет одномоментным.

«Сказали, что на 20% будем повышать пенсию. Сейчас мы с 1 января на 9% уже повышаем. С 1 июля, значит, будет повышение еще на 11%. По году в целом будет 20%», — пояснила министр.

Она также отметила, что в целом на повышение пенсий и единовременного пособия на рождение ребенка потребуется порядка 90 млрд тенге (18 млрд руб.).

«Сейчас 2 миллиона человек — это пенсионеры и около 300−400 тысяч детей… если вместе посчитать, около 90 млрд тенге. Уже совместно с Министерством финансов рассчитываем», — сообщила Дуйсенова.

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Индексация пенсий
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