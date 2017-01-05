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«Сланцевики зальют рынок нефти, спасение — в выбивании «санкциями»

Экономика
Российская валюта останется в 2017 году в «коридоре» 58-65 рублей за доллар
Добыча сланцевой нефти
Иллюстрация: Latimes.com
Добыча сланцевой нефти

Москва, 5 Января 2017, 05:10 — REGNUM  С нефтью сорта Brent в 2017 году будет интрига, при текущих ценах американские сланцевики начнут усиленно работать и зальют рынок нефти предложением. Единственным спасеньем цен будет «выбивание» с рынка энергоносителей какого-нибудь игрока путем санкций, войн и других методов, отметил аналитик АЛОР БРОКЕР Сергей Королев.

«С одной стороны, на начало года приходиться сезонное снижение потребления нефти и происходит снижение цен. С другой стороны, недавно члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, подписали соглашение о заморозке добычи нефти, что двигает цену вверх. Но дальше еще интересней — при текущих ценах американские сланцевики начнут усиленно работать и зальют рынок нефти предложением, а Дональд Трамп им поможет — он уже выражал свою точку зрения на этот счет. Единственным спасеньем цен будет «выбивание» какого-нибудь игрока путем санкций, войн и других методов. Предполагаем, что цена все-таки будет в районе 60−70 долларов за бочку», — прогнозирует эксперт.

Прогноз на следующий год по паре доллар/рубль — это коридор 58−65 рублей за доллар. «Динамика курса будет зависеть от цен на нефть, ключевой ставки ФРС США и ЦБ РФ и геополитики — а именно ослабление либо усиление санкций США и Евросоюза против России», — полагает Королев.

Весь финансовый мир в 2017 будет интересовать ВВП Китая, предполагает эксперт. «Будет ли экономика поднебесной расти или нас ждет охлаждение, что с Евросоюзом — как будет выходить Британия и каковы последствия этого для Еврозоны, по России — с трепетом ждем возобновления роста ВВП, Резервный фонд сократился до 1 трлн рублей — это хватит, чтобы покрыть половину потребностей, так что ждем глобальных приватизаций и роста заимствований», — рассказал аналитик.

ЦБ России в 2017 году будет снижать ключевую ставку, но делать это он будет очень медленно, уверен эксперт. «Центральный Банк России взял курс на жесткую монетарную политику, а именно из риторики представителей ЦБ ясно, что снижать ставку будут очень медленно и не спеша. Наш прогноз по ставке — это 8%, причем плавно снижая по 0,5% раз в квартал», — считает Королев.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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