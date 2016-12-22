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Ростовская область: Властям Гуково не жалко 1,7 млн на иномарку для ЖКХ

Экономика
В преддверии Нового года аукцион объявило местное управление капитального строительства и ЖКХ

Ростов-на-Дону, 22 Декабря 2016, 15:53 — REGNUM  

В Ростовской области активисты Общероссийского народного фронта возмутились приобретением в Гуково иномарки за 1 млн 700 тыс. рублей. В преддверии Нового года аукцион на сайте госзакупок объявило местное управление капитального строительства и ЖКХ. ИА REGNUM в пресс-службе «фронтовиков» 22 декабря сообщили, что на покупку привлечены деньги из городской казны.

«В Гуково остро стоит проблема с задолженностью по зарплате перед сотнями шахтёров компании «Кингкоул». Решить этот вопрос региональными силами не удается, подключена Федерация. Гуково недавно объявили перспективной территорией развития, но сегодня у муниципалитета должна быть на счету каждая копейка. Ощущение, что местные чиновники просто не осознают всю сложность и ответственность ситуации», — считает представитель ОНФ в Ростовской области Александр Рязанов.

«Фронтовики» считают необходимым ужесточить законодательство, чтобы для подобных закупок не проводилось.

Напомним, что в конце января 2016 года было принято постановление правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Гуково». Это сделано с целью содействия развитию моногорода путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий ООО «Кингкоул «Юг», ЗАО «Гуковпогрузтранс» и ОАО «ЦОФ «Гуковская», а также формирования условий для отнесения Гуково к моногородам со стабильной социально-экономической ситуацией. Территория опережающего развития создана на 10 лет с возможностью продления ещё на пять лет.

Отметим, что градообразующее предприятие ООО «Кингкоул» штатной численностью 2 тыс. 896 обанкротилось. Долг по зарплате перед горняками превышает 300 млн рублей.

Средняя зарплата по городу Гуково в 2015 году составляла около 19 тыс. рублей. Бюджет моногорода был равен примерно 1,4 млрд рублей, в том числе около 400 млн рублей собственных доходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году донской регионе потратит на автоуслуги почти 340,7 млн рублей. Так, ‪с 1 января по 31 декабря представителей властных структур будут возить 190 легковых автомобилей, автомобиль «Лаборатория», фургон цельнометаллический, микроавтобус и четыре автобуса. Закупка была проведена, несмотря на то, что в 2015 году активисты ОНФ выразили чиновникам недовольство за непомерные траты на автообслуживание.

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Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область потратит на автоуслуги почти 340,7 млн рублей

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