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Министр энергетики Грузии утверждает, что тарифы не повысятся

Экономика
Каха Каладзе обещает, что первым сообщит населению о повышении потребительских тарифов на свет и газ

Тбилиси, 22 Декабря 2016, 15:25 — REGNUM  Министр энергетики Грузии Каха Каладзе утверждает, что на данном этапе необходимости повышения потребительских тарифов на электроэнергию он не видит. Как заявил министр журналистам, комментируя соответствующие прогнозы экспертов и оппозиции, решение Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения о повышении тарифов на производство электроэнергии для теплоэлектростанций не означает, что автоматически повысятся и потребительские тарифы.

«Тарифы устанавливает регулирующая комиссия. Вчера в комиссии сделали соответствующее заявление. С сегодняшней точки зрения роста тарифов не ожидается. Вчера они рассмотрели тарифы теплоэлектростанций и повысили тарифы по определенным направлениям, но это не означает, что повысятся и потребительские тарифы и население будет платить за свет подорожавшие платежи», — пояснил Каладзе.

Он пообещал, что первым сообщит населению о повышении потребительских тарифов, если исходя из состояния курса лари придется пойти на такой шаг. «Сегодня такой необходимости нет», — отрезал Каладзе.

Следует отметить, что Национальная комиссия по регулированию энергетики и водобснабжения Грузии уже внесла в повестку дня заседания 26 декабря вопросы пересмотра тарифов для тбилисской энергораспределительной компании «Теласи» и компании «Энерго-Про Джорджия», которая обеспечивает энергоснабжение регионов страны.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ Грузии: Рост тарифов на газ и свет неотвратим

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