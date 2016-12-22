Четверг, 22 Декабря 2016 года
20:27:08 МСК

Во Владимирской области приняли бюджет с дефицитом в 2,3 млрд рублей

Экономика
Дефицит составляет 6,3% к собственным доходам

Владимир, 22 Декабря 2016, 15:09 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Владимирской области в третьем чтении приняли региональный бюджет на 2017 год и плановый период 2018—2019 годы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, дефицит казны в будущем году будет равен 2,3 млрд рублей.

Доходы бюджета запланированы в размере 47,8 млрд рублей. Из них 36,7 млрд рублей — собственные доходы области. Расходы должны быть равны 50,1 млрд рублей.

«Основную долю в расходах на 2017 г. занимают расходы на социальную сферу — 68%, в т. ч. на образование — 24,3% (12,2 млрд. руб.), на здравоохранение — 17,4% (8,7 млрд. руб.), на социальную политику — 22,8% (11,4 млрд. руб.)», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом почти на 36% вырастут расходы на развитие спорта. В 2017 году запланировано потратить 570 млн рублей на строительство нескольких спорткомплексов, стадионов и универсальных спортивных площадок. На одну из проблемных статей расходов — дороги — планируют направить 4,8 млрд рублей.

Также в бюджете зарезервировано почти 700 млн рублей на софинансирование федеральных программ. С их помощью область надеется получить более 2 млрд рублей из бюджета России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета был внесен в ЗС в ноябре 2016 года. Тогда сообщалось, что основными доходными статьями остаются налоги на доходы физлиц, налог на прибыль организаций, а также налог на имущество организаций и акцизы.

Кроме того, в документе обозначен и верхний предел госдолга Владимирской области: к 1 января 2018 года он не должен быть выше 5,8 млрд рублей. Однако уже в 2018 и в 2019 годах размер госдолга может вырасти. Так, к 1 января 2019 года он должен составлять не более 8,3 млрд рублей, а к началу 2020 года — не более 10,9 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Берут и берут: владимирские власти дали себе право нарастить госдолг

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Смольный признал Маннергейма виновником блокады Ленинграда вкупе с Гитлером
Санкт-ПетербургРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
22.12.16
Палестинец осужден в Белгороде за поддержку нападения на Charlie Hebdo
БелгородРоссия Антитеррор Общество
NB!
22.12.16
СМИ: Главный аудитор НАТО найден мертвым
АнденБельгия Бытовые убийства Происшествия
NB!
22.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 22 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Михаил ДемуринУбийство и политическая суета: Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями…
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
22.12.16
Оккупация: Литва признала солдат США на своей территории ненаказуемыми
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
22.12.16
Мизулина увидела в системе учета детей ювенальную юстицию
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевNew Yorker: Проблема с инстинктами Трампа по отношению к Китаю
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?
АстанаКазахстан Авиапроисшествия Происшествия
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
ещё главное