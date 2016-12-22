Во Владимирской области приняли бюджет с дефицитом в 2,3 млрд рублей

Владимир, , 15:09 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Владимирской области в третьем чтении приняли региональный бюджет на 2017 год и плановый период 2018—2019 годы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, дефицит казны в будущем году будет равен 2,3 млрд рублей.

Доходы бюджета запланированы в размере 47,8 млрд рублей. Из них 36,7 млрд рублей — собственные доходы области. Расходы должны быть равны 50,1 млрд рублей.

«Основную долю в расходах на 2017 г. занимают расходы на социальную сферу — 68%, в т. ч. на образование — 24,3% (12,2 млрд. руб.), на здравоохранение — 17,4% (8,7 млрд. руб.), на социальную политику — 22,8% (11,4 млрд. руб.)», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом почти на 36% вырастут расходы на развитие спорта. В 2017 году запланировано потратить 570 млн рублей на строительство нескольких спорткомплексов, стадионов и универсальных спортивных площадок. На одну из проблемных статей расходов — дороги — планируют направить 4,8 млрд рублей.

Также в бюджете зарезервировано почти 700 млн рублей на софинансирование федеральных программ. С их помощью область надеется получить более 2 млрд рублей из бюджета России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета был внесен в ЗС в ноябре 2016 года. Тогда сообщалось, что основными доходными статьями остаются налоги на доходы физлиц, налог на прибыль организаций, а также налог на имущество организаций и акцизы.

Кроме того, в документе обозначен и верхний предел госдолга Владимирской области: к 1 января 2018 года он не должен быть выше 5,8 млрд рублей. Однако уже в 2018 и в 2019 годах размер госдолга может вырасти. Так, к 1 января 2019 года он должен составлять не более 8,3 млрд рублей, а к началу 2020 года — не более 10,9 млрд.

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