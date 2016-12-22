Госдуме предлагают дать право страховщикам продлевать действие полиса ОСАГО

Москва, , 15:04 — REGNUM Страховщикам предлагают дать право продлевать действующий полис ОСАГО не более чем на 30 дней в случае отсутствия бланков для оформления нового полиса ОСАГО на следующий год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Воронежской области.

Сейчас закон не содержит правовых норм, прямо регулирующих действие страховых компаний в случае отсутствия в их офисах бланков страховых полисов обязательного страхования при личном обращении к ним граждан, отмечают авторы законопроекта. «Подобные ситуации влекут отказ со стороны страховщика в заключении договора обязательного страхования в день обращения, являются препятствием для реализации владельцами транспортных средств своей обязанности по страхованию риска гражданской ответственности, и, как следствие, ограничивают право владельцев транспортных средств в пользовании своей собственностью», — указывают воронежские депутаты.

Законопроектом предусмотрено, что в случае отсутствия у страховщика бланка страхового полиса обязательного страхования при обращении страхователя с истекающим в течение 7 календарных дней сроком действия договора обязательного страхования, страховщик обязан по просьбе страхователя продлить срок действия договора на срок не более 30 календарных дней путем заключения дополнительного соглашения к нему. В течение этого срока страховщик обязан обеспечить страхователю возможность заключения нового договора обязательного страхования на очередной год.

Законопроект направлен на создание дополнительных гарантий для беспрепятственной реализации владельцами транспортных средств своей обязанности по страхованию риска гражданской ответственности, отмечают авторы инициативы.