Четверг, 22 Декабря 2016 года
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Госдуме предлагают дать регионам право тратить часть денег дорожного фонда

Экономика
Восстанавливать объем потраченных ассигнований предлагается в течение 5 лет

Москва, 22 Декабря 2016, 14:49 — REGNUM  Субъектам РФ предлагают дать право направлять до 30% доходов дорожных фондов на финансирование социально значимых расходов с последующим восстановлением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Воронежской области.

«Дорожные фонды субъектов РФ наполняются в течение всего финансового года, а их использование носит сезонный характер для качественного выполнения работ. В результате к концу года остаются неиспользованные остатки. В настоящее время субъекты РФ обязаны все фактически поступившие доходы и остатки по соответствующим источникам направлять в дорожный фонд», — отмечают авторы законопроекта. Чтобы обеспечить выполнение принятых расходных обязательств, субъекты РФ при наличии остатков средств дорожного фонда на счете вынуждены брать кредиты в банке на обеспечение социально значимых расходов, указывают воронежские депутаты.

В связи с этим законопроектом предлагается закрепить право органов госвласти региона направлять до 30% центов бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта РФ (неиспользованные в текущем финансовом году остатки) на финансирование социально значимых расходов бюджета субъекта РФ с последующим восстановлением объема ассигнований в течение 5 лет в порядке, установленном нормативным актом высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ.

«Возможность временного направления до 30% бюджетных ассигнований дорожных фондов в условиях нестабильной экономической ситуации позволит субъектам РФ обеспечить выполнение расходных обязательств», — считают авторы законопроекта. Согласно законопроекту, норма о праве распоряжаться 30% денег дорожного фонда будет действовать до 1 января 2020 года, норма о восстановлении средств — до 1 января 2025 года.

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