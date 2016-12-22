Законопроект о взаимодействии ЦБ с банками в интернете внесен в Госдуму

Москва, , 14:48 — REGNUM Банку России предлагается предоставить право взаимодействовать с банками через личный кабинет банка на сайте ЦБ в интернете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») и член Совфеда Николай Журавлев.

Законопроект предоставляет Банку России право взаимодействия с кредитными организациями посредством создания информационного ресурса на официальном сайте Банка России в интернете в форме личного кабинета кредитной организации. Предполагается, что в личном кабинете банки будут получать от ЦБ документы, в том числе требования (предписания) регулятора, а также передавать в ЦБ отчетность, информацию, обращения о предоставлении разъяснений по применению нормативных актов Банка России.

«Введение данной нормы позволит ЦБ ускорить и упростить доставку документов, устранить проблемы, связанные с территориальной удаленностью кредитной организации от территориального учреждения ЦБ, однозначно разрешить вопрос с установлением момента доставки предписаний ЦБ, которыми в отношении кредитных организаций вводятся меры воздействия, предусмотренные законодательством, что важно в целях определения срока начала действия мер», — отмечают авторы законопроекта.

Порядок взаимодействия Банка России с кредитными организациями при использовании ими личного кабинета, согласно законопроекту, будет устанавливаться нормативным актом Банка России.