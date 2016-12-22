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Патриоты Грузии предлагают план вывода страны из кризиса

Экономика
«Для стабилизации курса лари в обращение необходимо ввести доллар и евро»

Тбилиси, 22 Декабря 2016, 14:44 — REGNUM  Представители «Альянса патриотов Грузии» утверждают, что созданный их партией антикризисный план в случае его осуществления будет способствовать решению проблем в экономике страны и выводу ее из кризиса.

Как заявил журналистам лидер альянса Давид Тархан-Моурави, для стабилизации курса национальной валюты — лари необходимо прежде всего ввести в обращение вместе с лари доллар США и евро и принимать иностранную валюту от населения как в обычных магазинах, так и при расчетах по различным направлениям. По его словам, подобная практика применяется и в других странах, в том числе в Турции.

Еще одним шагом, который поможет решить проблемы в экономике, Тархан-Моурави назвал сокращение банковских ставок на кредиты как минимум до 4%.

Третьим пунктом антикризисного плана «патриоты» обозначили сокращение зарплат сотрудникам госучреждений, чтобы размеры этих зарплат были на 10−15% ниже, чем оплата труда работников коммерческих организаций. Кроме того, они считают необходимым сокращение штатов в госструктурах на 50 тысяч человек.

С целью содействия развитию бизнеса «Альянс патриотов» предлагает властям ввести для малого и среднего бизнеса фиксированный налог. Что касается запланированного правительством увеличения акциза на табачные изделия и импорт автомобилей, Тархан-Моурави подчеркнул, что делать этого нельзя, так как подобная мера ударит, в первую очередь, по скудному бюджету населения.

Шестым пунктом плана лидер альянса назвал приостановку обслуживания внешнего долга Грузии как минимум на 4−5 лет.

Лидер оппозиционной партии призвал правительство создать специальную комиссию по выводу страны из экономического и финансового кризиса и предупредил, что если в ближайшее время власти не представят населению реальный план решения проблем в экономике, это приведет к социальному взрыву, который в дальнейшем может перерасти в политический кризис.

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Экономика Грузии
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