Директор трех липецких фирм не выплатил работникам 3,5 млн рублей

Следователи выясняют, куда уходили деньги, которые не получали сотрудники компаний

Липецк, , 14:42 — REGNUM В Липецке арестовали имущество генерального директора трех фирм — ООО «Донавто», ООО «МБ-Липецк», ООО «Автоэксперт», — подозреваемого в невыплате заработной платы работникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным следствия, руководитель трех фирм с июля по декабрь 2015 года частично не выплачивал своим работникам зарплату и иные установленные законом выплаты, в результате чего образовалась задолженность на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.

Гендиректор нарушил конституционные права на оплату труда 120 липчан. Сейчас для принудительного погашения задолженности и уплаты штрафа следствие наложило арест на имущество должника, общая стоимость которого составляет более 7,5 млн рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечении в виде подписки о невыезде. Сейчас следователи проводят экономические и бухгалтерские экспертизы, результаты которых покажут направления расходования денежных средств и помогут установить причину несвоевременной выплаты заработной платы. Расследование уголовного дела контролирует руководитель СУ СК России по Липецкой области.