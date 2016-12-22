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Освоение средств ЕС создает риски для строительной отрасли Латвии

Экономика
Главные проблемы – отсутствие квалифицированной рабочей силы, что отразится на качестве

Рига, 22 Декабря 2016, 14:39 — REGNUM  C началом освоения средств из структурных фондов ЕС в 2017 году развитие в латвийском строительстве составит 25%, что создает огромные риски для отрасли, заявил на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдмунд Валантис, сообщает LETA.

«Это будет огромный подъем по сравнению со спадом на 20% в этом году. Планируется, что в 2017 году инвестиции в строительство превысят 600 млн евро. В 2018 прогнозируется рост на 8%, а в 2018 году на 10%», — рассказал Валантис. Такой подъем отрицательно отразится на качестве, продуктивности и приведет к росту цен, считает специалист. Валантис прогнозирует, что в 2017 году строительные затраты вырастут на 6%, также увеличатся зарплаты строителей.

Также появятся сложности с доступностью рабочей силы. В отрасль придется привлечь 6−10 тысяч дополнительных работников, что вызовет определенные трудности, так как найти квалифицированных работников за короткий срок невозможно. В результате, придется привлекать гастарбайтеров, выразил мнение представитель министерства. Если бы фонды ЕС можно были бы более качественно распределены по годам, подобных спадов и подъемов можно было бы избежать, добавил Валантис.

В свою очередь, директор департамента надзора за фондами ЕС Диана Ранцане сообщила, что задержка в освоении фондов связана с долгим согласованием условий с Еврокомиссией. На сегодняшний день основные нормативные акты приняты, и начинается подача проектов, заявила Ранцане.

Стоит добавить, по мнению депутатов Сейма, в задержках с освоением фондов Евросоюза виноваты исключительно чиновники министерств.

Напомним, латвийская строительная отрасль опирается на заказы публичного сектора, которых без финансирования ЕС становится крайне мало. Статистика показала, что 2016 год был самым худшим за последнее время.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, исполнительный директор Совета иностранных инвесторов в Латвии Гирт Грейшкалнс заявил, что инвесторы указывают на ряд серьезных проблем, которые тормозят приток инвестиций в Латвию. Основными проблемами инвесторы считают нехватку квалифицированной рабочей силы, недостаточный уровень образования, несоответствие навыков работников требованиям работодателей, а также недостаточную эффективность судебной системы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии переизбыток неквалифицированной рабочей силы

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Экономика Латвии
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