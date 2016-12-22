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Самарская область: в ноябре забастовок не было, долги по зарплате – 52 млн

Экономика
В ноябре 2016 года случаев забастовок не зарегистрировано, отмечает Самарастат

Самара, 22 Декабря 2016, 14:35 — REGNUM  В регионе по сведениям организаций (без субъектов малого предпринимательства) на 1 декабря 2016 года (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) просроченная задолженность по зарплате составила 51,9 млн рублей. Такие данные опубликовал Самарастат, сообщает ИА REGNUM.

Численность рабочей силы (экономически активного населения) в возрасте15−72 лет в среднем за сентябрь-ноябрь 2016 года составила 1 млн 742,2 тыс. человек, в их числе 1 млн 683,3 тыс. человек, или 96,6% рабочей силы, были заняты в экономике и 58,9 тыс. человек — не имели занятия, но активно его искали.

В октябре 2016 года среднесписочная численность работников организаций области составила 1 млн 61,5 тыс. человек. Против октября 2015 года она снизилась на 1,7%, по сравнению с предыдущим месяцем осталась на уровне.

На условиях внешнего совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, привлекалось ещё 27,7 тыс. человек (в эквиваленте полной занятости).

В общем количестве замещенных рабочих мест в октябре 2016 года рабочие места внешних совместителей и лиц, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера составили 3,5%.

По данным Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области к концу ноября 2016 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 23,5 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 21,4 тыс. имели статус безработного.

На конец ноября 2016 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,22% от численности рабочей силы.

Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в государственных учреждениях службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий на конец ноября 2016 года составила 68 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарском регионе работодатели, сократив заявки на вакансии, снизили показатели скрытой безработицы. По данным на октябрь 2016 года в экономике области трудились 1 млн. 730 тыс. человек. Наибольшее количество занятых в отраслях «Здравоохранение и социальная защита», «Транспорт и связь». На начало сентября уровень официальной безработицы составил 1,28% (22 тыс. 144 человек) от числа работающего населения. Средняя зарплата, начисленная в июле текущего года, превысила 28 тыс. рублей.

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