В Грузии повысятся тарифы на производство электроэнергии

Тбилиси, , 14:34 — REGNUM В Грузии с 1 января 2017 года повысятся тарифы на производство электроэнергии на теплоэлектростанциях. Соответствующее решение Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии приняла на заседании 21 декабря, где были удовлетворены заявки Гардабанской теплоэлектростанции, ООО «Джипауэр», ООО «Мтквари Энерджи» и ООО «Международная энергетическая корпорация Грузии».

По информации пресс-службы НКРЭВГ, тариф на производство электроэнергии для Гардабанской теплоэлектростанции повысится с 6.659 тетри до 9.056 тетри за 1 квт.-ч, тариф для ООО «Джипауэр» — с 8.460 тетри до 14.120 тетри, 1 квт.-ч электроэнергии, произведенной ООО «Мтквари Энерджи», будет стоить 12.194 тетри вместо нынешних 10.748 тетри, а стоимость электроэнергии, производимой ООО «Международная энергетическая корпорация Грузии» увеличится с 11.303 тетри до 14.234 тетри. Решением комиссии, эти тарифы будут действовать до 31 декабря будущего года.

На заседании 23 декабря комиссия рассмотрит заявки на повышение тарифов для гидроэлектростанций, а 26 декабря комиссия решит вопрос повышения потребительских тарифов на электроэнергию. Эксперты предполагают, что в результате всех этих изменений потребительский тариф на электроэнергию вырастет в целом на 2 тетри за 1 квт.-ч.