Минстрой прогнозирует рост цен на жильё в России

Москва, , 14:31 — REGNUM В будущем году цены на жильё в России будут увеличиваться: спрос стабильно растёт. Об этом сообщил журналистам заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин сегодня, 22 декабря.

«Рост цен будет в связи с тем, что у нас есть стабильный увеличивающийся спрос», — сказал Стасишин.

Чиновник пояснил, что рост квадратного метра обусловлен затратами: «Не просто продается коробка, создается среда внутри проекта».

По словам Стамишина, снижение цен в 2015—2016 гг. в ряде регионов было вызвано падением доходов у граждан. Благодаря государственной поддержке из стоимости квадратного метра была убрана часть затрат, однако больше снижать их не получится.

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