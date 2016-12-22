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Законопроект о получении выплат бюджетниками на карты «Мир» внесен в ГД

Экономика
При этом сохраняется возможность использования международных платежных карт в виде «кобейджа» с картой «Мир»

Москва, 22 Декабря 2016, 14:14 — REGNUM  Все виды выплат клиентам-физлицам за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ предлагается производить после 1 января 2018 года с помощью национальных платежных инструментов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»).

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2018 года переводимые на банковские счета клиентов — физических лиц все виды денежных выплат за счет бюджетов бюджетной системы РФ и государственных внебюджетных фондов зачисляются кредитными организациями на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов, либо на банковские счета указанных клиентов, не предусматривающие возможность осуществления по ним операций с использованием платежных карт. «Это позволит установить единый режим выплат социального характера, в том числе при реализации региональных проектов, а также обеспечить доступность национальных платежных инструментов для всех категорий получателей средств бюджетов и внебюджетных фондов», — отмечают депутаты Госдумы.

При этом для клиентов сохраняется возможность использования международных платежных карт (при их выпуске к конкретным банковским счетам) в виде «кобейджа» (размещение на платежной карте логотипов двух платежных систем) с картой «Мир» при условии, что на территории Российской Федерации операции с кобейджинговой картой должны осуществляться в соответствии с правилами Национальной системы платежных карт (НСПК).

Согласно документу, до 30 календарных дней сокращается срок уведомления Банка России операторами платежных систем о введении новых тарифов или увеличении размера тарифов. Чтобы исключить необоснованное завышение комиссий по картам «Мир» кредитными организациями, комиссии, связанные с получением, приемом национального платежного инструмента и его использованием, будут ограничены размером комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией по платежным картам платежных систем для аналогичного вида продукта.

Расчетные услуги по переводам денежных средств с использованием национальных платежных инструментов оказываются Банком России при осуществлении таких переводов между участниками НСПК, либо в случаях, когда эти участники НСПК являются одной стороной перевода денежных средств. В ряде случаях оказание расчетных услуг Банком России может производиться с участием центрального платежного клирингового контрагента. Расчетные услуги по переводам денежных средств с использованием национальных платежных инструментов в иных случаях могут оказываться также кредитными организациями, ВЭБом, иностранным банком, иностранным ЦБ и международными финансовыми организациями. «Расширение перечня участников НСПК за счет иностранных банков, иностранных центральных (национальных) банков, международных финансовых организаций позволит обеспечить расширение сети приема карт «Мир» и возможность их эмиссии за рубежом», — считают авторы законопроекта.

Законопроект также понижает порог предельных значений доходов субъектов МСП, на которых не распространяется обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт. К таким субъектам МСП законопроект относит предприятия, выручка которых составляет менее 40 млн рублей в год.

Законопроектом также устанавливается критерии значимости платежных систем.

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