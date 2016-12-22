Марин Ле Пен назвала санкции протии РФ несправедливыми
Париж, 22 Декабря 2016, 14:04 — REGNUM Кандидат в президенты Франции, глава правой оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила о намерении снять с России санкции: они контрпродуктивны, передаёт телеканал НТВ.
Ле Пен уточнила, что эти санкции приносят её стране вред, разрушая экономику. Кроме того, они несправедливы.
Политик отметила, что снятие санкций поможет налаживанию отношений с Россией, в котором она заинтересована. Есть много актуальных проблем, требующих совместного решения — таких как борьба с международным терроризмом.
Напомним, согласно опубликованному 14 декабря опросу общественного мнения во Франции кандидат от французских правоцентристов Франсуа Фийон и Ле Пен займут первое и второе места соответственно в первом туре президентских выборов.
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