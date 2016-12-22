Три брянских предприятия задолжали работникам 30,5 млн рублей

Брянск, , 13:56 — REGNUM Задолженность по заработной плате есть на трех предприятиях Брянской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, общая задолженность составляет 30,5 млн рублей. Зарплату не получают 464 человека.

Самый большой долг — в ОАО «Брянский завод металлоконструкций и техоснастки». Предприятие задолжало своим 350 работникам 17,1 млн рублей. Также традиционно задолженность есть и на ФГУП «111 военный завод Министерства Обороны Российской Федерации». Здесь 53 человека не получили 10,5 млн рублей. В тройке также ПАО «Брянское ДРСУ № 1». Здесь зарплату не получил 61 сотрудник. Сумма задолженности — 2,8 млн рублей.

«За 11 месяцев 2016 года по результатам принятия мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена на сумму более 45 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом задолженность предприятий уменьшается. Как сообщало ИА REGNUM, к примеру, в августе 2016 года она была равна 36 млн рублей. Кроме вышеназванных компаний в число должников входило ООО «Климовский крахмал». Без зарплаты был 31 работник. Организация задолжала 4 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянские предприятия должны работникам больше 36 млн рублей