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Путин: Операция в Сирии повысила интерес партнеров к оружию РФ

Экономика
Сирийская армия получила от российской стороны ощутимую поддержку
Российская военная техника
Иллюстрация: Mil.ru
Российская военная техника

Москва, 22 Декабря 2016, 13:51 — REGNUM  В ходе операции в Сирии Россия продемонстрировала эффективность применяемого оружия, что дает новые возможности для сотрудничества в военно-технической сфере. Такие возможности должны быть в полной мере использованы, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Эффективность применения российского оружия в Сирии открывает новые возможности для развития военно-технического сотрудничества, нужно воспользоваться ими по максимуму. Мы знаем, какой интерес проявляют инопартнеры к современному российскому оружию», — отметил глава государства.

Владимир Путин добавил, что сирийская армия получила от российской стороны ощутимую поддержку, благодаря которой был достигнут ряд побед в борьбе с террористами. Кроме того, большая помощь была оказана мирным гражданам Сирии. Вооруженные силы РФ передали в регион около 800 тонн продуктов питания и медикаментов.

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