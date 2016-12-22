Путин: Операция в Сирии повысила интерес партнеров к оружию РФ

Москва, , 13:51 — REGNUM В ходе операции в Сирии Россия продемонстрировала эффективность применяемого оружия, что дает новые возможности для сотрудничества в военно-технической сфере. Такие возможности должны быть в полной мере использованы, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Эффективность применения российского оружия в Сирии открывает новые возможности для развития военно-технического сотрудничества, нужно воспользоваться ими по максимуму. Мы знаем, какой интерес проявляют инопартнеры к современному российскому оружию», — отметил глава государства.

Владимир Путин добавил, что сирийская армия получила от российской стороны ощутимую поддержку, благодаря которой был достигнут ряд побед в борьбе с террористами. Кроме того, большая помощь была оказана мирным гражданам Сирии. Вооруженные силы РФ передали в регион около 800 тонн продуктов питания и медикаментов.