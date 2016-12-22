Коммунальные платежи в Курской области в 2017 году вырастут на 3,4%

Курск, , 13:34 — REGNUM В Курской области коммунальные платежи с 1 июля 2017 года увеличатся примерно на 3,4%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель комитета по тарифам и ценам Курской области Алексей Карнаушко.

Согласно распоряжению правительства РФ, для Курской области максимальное возможное увеличение размера совокупного платежа гражданина за коммунальные услуги не может превышать 3,4%. По словам председателя областного комитета по тарифам и ценам Алексея Карнаушко, рост тарифов для каждого муниципального образования рассчитывается отдельно: например, в Курске платежи вырастут примерно на 1,8%.

За отопление куряне будут платить на 20 рублей больше, плата за холодную воду повысится на 28 копеек, горячую — на 1,48 рубля. Электричество подорожает на 12 копеек.

Чтобы сдержать рост тарифов для населения Курской области, власти компенсирует выпадающие доходы ресурсоснабжающим организациям. В 2016 году на эти цели было выделено около 300 миллионов рублей, еще столько же предусмотрено и на 2017 год, причем сумма для компенсаций еще может вырасти.