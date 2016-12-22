В Севастополе на проектирование бани выделили 5 млн рублей

Поручение о возведении банного комплекса поступило от администрации президента РФ

Севастополь, , 13:23 — REGNUM Правительство Севастополя поручило подписать госконтракт на проектирование общественной бани в поселке Кача в черте Севастополя. Документ принят на заседании правительства 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Есть поручение руководителя администрации президента РФ о принятии мер по создании банного комплекса в поселке Кача Нахимовского района в целях создания благоприятных условий для населения поселка», — сказал директор департамента капитального строительства Андрей Попов.

По его информации, контракт на ПИР «оздоровительной бани» на сумму 4,8 млн рублей будет заключен с компанией ООО «Родная гавань». Организация была определена путем отбора лучшего коммерческого предложения среди предложенных.

Закупку услуг проведут «у единственного поставщика» со сроком исполнения работ 31 мая 2017 года.