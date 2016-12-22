Рязанцы будут платить за электричество больше

Рязань, , 13:15 — REGNUM С июля 2017 года жители Рязанской области будут платить за электричество еще больше. Как говорится в постановлении региональной энергетической комиссии, в городах и поселках городского типа электричество подорожает на 3,7%, а в селах — на 3,9%.

Таким образом, жители рязанских городов будут платить за киловатт-час 4,18 рубля (сейчас — 4,03). Сельские жители будут отдавать за свет 2,93 рубля на киловатт-час (сейчас — 2,82).

ИА REGNUM напоминает, что последнее повышение было в июле 2016 года. Согласно законодательству, увеличивать тарифы на услуги ЖКХ можно только раз в год.

К слову, ранее было опубликовано постановление, согласно которому также повышается плата за тепло в Рязани. Если сейчас жители областного центра платят 1902 рубля за гигакалорию, то с 1 июля 2017 года придется платить 2021 рубль.