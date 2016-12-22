В Воронежской области открыт новый платный участок трассы М4 «Дон»

Воронеж, , 13:13 — REGNUM Новый платный участок трассы М4 «Дон» — в обход сел Новая Усмань и Рогачевка — открыт в Воронежской области 22 декабря, сообщает ИА REGNUM.

Как заявил на церемонии открытия министр транспорта РФ Максим Соколов, участок трассы открыт на год раньше запланированного срока. «Скоро участок начнет работу в платном режиме», — отметил министр, добавив, что трасса «соответствует самым высоким международным стандартам качества».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство обхода сел Новой Усмани и Рогачевки началось в июне 2014 года. 18 ноября этого года, на год раньше срока, 29-километровый участок трассы «Дон» был открыт в тестовом режиме.

Участок представляет собой четырехполосную магистраль категории IA с разделительной полосой шириной 6 м, двумя разноуровневыми транспортными развязками, 14 путепроводами общей протяженностью 1159 м, а также двумя пешеходными переходами общей протяженностью 163 м. Расчетная скорость движения по новой дороге составит 150 км/ч. Стоимость строительства составила около 17 млрд рублей. На период тестирования проезд по трассе был бесплатным.

Федеральная трасса «Дон» проходит через Новую Усмань и Рогачевку, этот участок считается одним из самых сложных на автодороге. Кроме того, прохождение трассы через населенные пункты негативно сказывалось и на экологической ситуации, безопасности дорожного движения и скорости транзитного транспортного потока. С открытием обхода сел ситуация должна нормализоваться.

В 2017 году запланировано начало строительства последнего и самого сложного участка трассы М-4 «Дон» — обхода Лосево и Павловска. Окончание строительства намечено на 2019 год.

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