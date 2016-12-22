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На Кубани проблемными по чуме свиней остаются три свинофермы

Экономика
На остальных объектах карантин по опасному заболеванию снят
Поросята
Иллюстрация: Volgograd.ru
Поросята

Краснодар, 22 Декабря 2016, 12:57 — REGNUM  В Краснодарском крае практически все объекты, ранее инфицированные вирусом африканской чумы свиней, «излечили» от опасного заболевания. Как прозвучало на заседании специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории Кубани, все очаги и инфицированные АЧС объекты ликвидированы, ограничения по вирусу сняты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края 22 декабря.

В том числе, карантин снят с личного подсобного хозяйства в Тихорецком районе и на территории свиноводческого предприятия АО «ДАН КУБ» Красноармейского района.

Также по теме: Россельхознадзор упрекнул власти Кубани в слабой борьбе с АЧС

Три района Кубани из-за чумы свиней отправили на карантин

«Исключением являются три проблемные свинофермы «Кубанского бекона» в Павловском районе. Но там уже произведен убой свиней, и сейчас идут работы по очистке и дезинфекции территории», — сообщил руководитель государственного управления ветеринарии Краснодарского края Георгий Джаилиди.

По его словам, после того, как эти мероприятия будут выполнены, край можно будет считать благополучным по африканской чуме свиней. Теперь ветслужбам предстоит не допустить повторного захода АЧС на территорию края. В связи с этим на особый контроль взят учет поголовья животных в личных подсобных хозяйствах, а владельцам хозяйств настоятельно рекомендовано соблюдать правила содержания животных, утвержденные на законодательном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в этом году очаг африканской чумы свиней был выявлен в конце августа на свиноводческой ферме АО «Дан Куб» Красноармейского района Кубани, где произошел падеж свиней. Только в прошлом месяце было выявлено девять вспышек опасного заболевания. Они зафиксированы в четырех районах Кубани и двух городах. В середине декабря карантин был отменен в Ейском, Тихорецком и Темрюкском районах, а также городах Сочи и Туапсе.

Подробнее: Новые вспышки чумы свиней: На территории всей Кубани могут ввести карантин

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани оздоровили 10 зараженных чумой свиней объектов

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Чума свиней
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