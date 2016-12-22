«Сдержанный оптимизм»: бюджет Новосибирской области принят в третьем чтении

Новосибирск, , 13:04 — REGNUM Законодательное собрание Новосибирской области на сессии сегодня, 22 декабря, приняло в третьем, окончательном, чтении бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

По словам председателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александра Морозова, в документе были учтены все поправки, которые поступили ранее.

«Редакционных замечаний на проект закона не поступило. На законопроект имеется положительное заключение. Комитет рассмотрел на своем заседании проект закона и рекомендовал его для принятия в третьем чтении», — сказал Морозов, представляя документ.

Перед голосованием бюджет прокомментировали лидеры парламентских фракций. Руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панферов назвал бюджет социальным.

«Многие поправки, которые были приняты, работают, прежде всего, в интересах наших избирателей. Как пример — 200 млн рублей добавлено к программе «Чистая вода», порядка 360 млн рублей на программы «Школьная кровля», «Школьное окно». В первом квартале 2017 года мы будем решать вопрос о перераспределении денежных средств и добавлять их на строительство фельдшерско-акушерских пунктов на селе», — отметил Панферов, заявив, что парламентарии будут смотреть на бюджет развития Новосибирской области и стараться добавлять деньги для развития малого и среднего предпринимательства.

Лидер фракции КПРФ Владимир Карпов подчеркнул, что работа над бюджетом области была осложнена отсутствием четких данных по межбюджетным трансфертам по причине более позднего чем обычно принятия федерального бюджета. При этом Владимир Карпов считает, что бюджет Новосибирской области выигрывает в сравнении со многими другими сибирскими регионами в сбалансированности. Он соответствует требованиям Минфина РФ, что позволило региону получить бюджетные кредиты, которыми заменяются более дорогие коммерческие кредиты.

Лидер фракции ЛДПР Владислав Савельев заявил, что фракция не поддерживает бюджет — из солидарности с фракцией партии в Госдуме, голосующей против проекта федерального бюджета. «Наш бюджет, безусловно, сбалансирован, но так как деньги все целевые, очень сложно перенаправить с одной статьи на другую. Мы надеемся, что придут еще целевые федеральные деньги, мы будем более пристально следить за их распределением. И мы будем продолжать такие программы, как «Чистая вода», газификация, которые крайне необходимы нашей области», — считает Савельев.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов сказал, что областной бюджет формировался, исходя из защиты социально уязвимых групп населения. «Конечно, денег не хватает. Исходя из этого, мы должны честно признаться, что каких-то мощных прорывных явлений в экономике в ближайшем 2017 году не будет. Но в то же время мы не проваливаемся, а сохраняем некую стабильность, поддерживаем высокие стандарты в социальной политике. Можем в 2017 год смотреть со сдержанным оптимизмом», — уверен депутат. В итоге из 63 депутатов, зарегистрированных на сессии, за принятие закона проголосовали 59 человек, два — против, один воздержался, еще один депутат не голосовал.

Доходная часть бюджета 2017 года составляет 115,9 млрд рублей, расходная часть 116 млрд рублей. Доходы и расходы на 2018 год запланированы в размере 119 млрд рублей. На 2019 год — 124,8 млрд рублей.

Отметим, что государственный долг региона на начало декабря составил 40,1 млрд рублей. На начало ноября показатель составлял 41,1 млрд рублей. Таким образом, за месяц он уменьшился на 1 млрд рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что перед принятием бюджета региона во втором чтении в него было внесено 156 поправок на общую сумму в 2,5 млрд. Поправки вносили как сами депутаты, так и прокурор и правительство области. Поправки прокурора совместно с комитетом областного парламента по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности относились к тому, чтобы с 1 января 2017 года увеличить коэффициент денежного содержания детей, находящихся под опекой или попечительством, с 2.02 до 2.58. На реализацию наказов избирателей депутаты сформировали на 2017 год депутатский фонд в размере 152 млн рублей. Еще 200 млн рублей было добавлено на финансирование госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

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Отметим, что вчера, 21 декабря, был утвержден и бюджет города Новосибирска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

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Основные характеристики бюджета муниципалитета 2017 года следующие: доходная часть составит 36,1 млрд рублей, расходная — 36,9 млрд рублей, дефицит — 789 млн рублей.