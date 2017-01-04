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Названы регионы, куда будут стремиться туристы в 2017 году

Экономика
Рост оздоровительного туризма ожидается на уровне 10%

Москва, 4 Января 2017, 07:42 — REGNUM  В 2017 внутренний туризм будет набирать обороты — этому будут способствовать такие факторы, как закрытие популярных иностранных направлений, снижение доходов населения и сохранение доли невыездных граждан. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова, выступая с прогнозом развития туристической отрасли в 2017 году.

«До сих пор внутренний турпоток в России ежегодно увеличивался в среднем на 7−8%. В 2016 году темпы роста повысились до 15−20%. Среди факторов роста внутреннего туризма — закрытие популярных массовых иностранных направлений, снижение реальных доходов населения и сохранение доли невыездных граждан», — говорит она.

По предварительным оценкам, в 2016 году всего в стране отдохнули 55 млн человек, 6,15 млн из которых выбрали оздоровительные программы в санаториях. «С 2000 года численность «путешественников за здоровьем» выросла вдвое. Примерно 0,5% всех отдохнувших в отечественных здравницах — зарубежные туристы. В целом динамика санаторно-курортного туризма осталась на уровне 2015 года. При этом в ряде регионов произошел небольшой рост, среди них, например, Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края», — отмечает эксперт.

В то же время санаторно-курортная отрасль России пока остается достаточно закрытой для инвесторов, информации о показателях деятельности организаций недостаточно, констатирует Трубникова. «Для привлечения инвестиций необходимы бенчмарки — предприятия с высокими показателями отдачи на вложенный капитал и операционной деятельности. Если говорить о тенденциях туристической отрасли в 2017 году, значительное влияние на нее окажет новый закон о туризме, вокруг которого все еще много дискуссий. Так, одна из новаций направлена, прежде всего, на защиту прав туристов, выезжающих за рубеж, но не гарантирует то же самое гражданам, отдыхающим на отечественных курортах», — поясняет эксперт.

Еще одно новшество, вызвавшее споры в профессиональном сообществе: с 2017 года участие в госреестре становится обязательным для всех турагентств, напоминает эксперт. «Сегодня его ведет объединение «Турпомощь». Большинство игроков считают, что эти функции должны быть переданы федеральному органу исполнительной власти. А кроме того, турфирм очень много, они ежедневно закрываются, поэтому наличие компании в списке не является гарантией качества», — предупреждает Трубникова.

Снижение инфляции до уровня 2011 года и возможное удержание роста цен в 2017 году на уровне 4% при незначительных колебаниях курса валют может улучшить ситуацию с выездным туризмом, предполагает эксперт.

«Мы прогнозируем, что внутренний и въездной туризм будет набирать обороты — прирост составит не менее 10%. В сезон сохранится устойчивая загрузка курортов Краснодарского края, Кавминвод, Алтайского края, Калининградской области. В четырех городах России пройдет Кубок Конфедераций — футбольный турнир среди национальных сборных под эгидой ФИФА. В связи с этим мы ожидаем рост туристического потока в Москву, Сочи, Казань и Санкт-Петербург. По предварительным оценкам, число граждан, отдыхающих в санаториях, в 2017 году достигнет 6,3 млн человек, что на 4% больше по сравнению с 2016 годом», — полагает Трубникова.

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Развитие внутреннего туризма
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