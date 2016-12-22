Биржевой курс доллара снизился на 11 копеек в начале торгов

Москва, , 12:28 — REGNUM Биржевой курс доллара США снизился к рублю. Опустился и курс евро, свидетельствуют данные Московской биржи 22 декабря.

По состоянию на 10:01 мск, доллар США опустился к рублю на 11 копеек и составил 61,06 рубля. Курс евро опустился на две копейки до отметки 63,78 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева заявила, что североамериканская и европейская валюты могут начать расти. Это связано с биржевыми ценами на нефть.

«Во-первых, Brent вступила в режим распродаж. Во-вторых, спрос на рубль со стороны экспортеров постепенно падает. В результате, пара готова пойти вверх с целью на 61,70 и далее на 62,40», — полагает эксперт.

22 декабря цены на нефть растут на ожиданиях сокращения её добычи. По состоянию на 08:22 мск стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,28% — до 54,61 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла на 0,23% — $52,16.

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