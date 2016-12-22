В Волгограде возведут 23 хранилища для военной техники

Волгоград, , 12:25 — REGNUM В Волгограде для хранения военной техники построят специальные ангары. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федерального агентства специального строительства 22 декабря, возводит хранилище Приволжское главное управление Спецстроя России.

В настоящее время полностью уже смонтированы семь хранилищ. Также возведен металлокаркас еще шести сооружений, выполнены 15 фундаментных плит. Холода ходу строительно-монтажных работ не мешают. Укладываемый в опалубку бетон будут подогревать с помощью оборудования для элекроподозрева. Его сейчас готовят специалисты предприятия.

«Чтобы уберечь массив фундаментной плиты от перепада температур и осадков будет устроен тепловой контур из суконного полотна. Более того, при устройстве фундаментов используется бетон с добавками, повышающими морозостойкость бетонной смеси», — пояснили в агентстве.

Хранилища возводятся на территории военного городка в областном центе. Подрядчику предстоит не только произвести строительно-монтажные работы, но и проложить инженерные сети, коммуникации, выполнить устройство очистных сооружений, а также произвести благоустройство территории.