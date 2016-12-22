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Генпрокуратура предложила поправки в закон по внеплановым проверкам бизнеса

Экономика
294-ФЗ расширят, чтобы как можно большее количество проверок вышло из зоны внеплановых

Москва, 22 Декабря 2016, 12:24 — REGNUM  Генеральная прокуратура России внесла законодательные предложения, направленные на снижение числа внеплановых проверок предпринимателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 декабря заявил первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман на селекторном совещании в правительстве, посвященном совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

«Генеральная прокуратура всегда высказывалась за то, чтобы расширялась зона действия 294 федерального закона (О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроя — прим. ИА REGNUM ) с тем, чтобы как можно большее количество проверок выходило из зоны внеплановых и попадало под действие реестра проверок», — заявил Буксман.

«Мы на этот счет по поручению президента внесли законодательные предложения», — подчеркнул он.

По его словам, в ходе обсуждений с бизнес-сообществом выяснилось, что именно внеплановые проверки являются одним из основных препятствий для деятельности предпринимателей.

Между тем трехлетний мораторий на плановые проверки добросовестных предпринимателей уже позволил на треть снизить число предложений контролеров по включению в план проверок на 2016 год. «Такая же тенденция наблюдается и в текущем году», — уточнил он.

Напомним, что закон о трехлетних надзорных каникулах для малого и среднего бизнеса — как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей — вступил в силу 1 января 2016 года. В то же время, согласно закону, в отношении объектов, которые относятся к повышенной категории риска, контрольно-надзорные мероприятия стали проводиться чаще, чем раньше.

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