Рейтинг регионов России по доступности жилья для учителей

Москва, , 09:43 — REGNUM Самое доступное для покупки жильё на вторичном и первичном рынках для школьных учителей оказалось в Магаданской области, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Сложно накопить на квартиру учителям в Забайкальском и Краснодарском крае, Амурской, Волгоградской и Омской областях. Таковы данные агентства деловой информации Top-RF.ru.

В Магаданской области на среднюю зарплату учителя в размере 81 111 руб. можно купить 1,532 кв. метра жилья на первичном или 1,573 кв. метра на вторичном рынке недвижимости.

В Ямало-Ненецком автономном округе учителя, согласно данным Росстата, получают в месяц в среднем 94 тыс. 674 руб., чего хватает на 1,458 кв метров нового или 1,619 кв. метров вторичного жилья.

А в Ханты-Мансийском автономном округе учитель при средней зарплате в 75 тыс. 782 руб. может приобрести 1,476 кв. метра или 1,568 кв. метра нового и вторичного жилья, соответственно.

В первую пятерку рейтинга регионов России по доступности для школьных учителей жилья на первичном рынке недвижимости попали также Республика Коми (1,063 кв. м.) и Челябинская область (0,984 кв. м).

В топ-5 рейтинга для вторичного рынка жилья вошли Мурманская область (1,215 кв. м) и Ненецкий автономный округ (1,174 кв. м).

В рейтинге субъектов РФ по доступности жилья для школьных учителей обе российские столицы оказались далеко позади подавляющего большинства регионов России.

Средняя зарплата у педагогов в Москве и Санкт-Петербурге выше, чем во многих других городах России, но и недвижимость в столицах дорогая. В Москве на среднюю учительскую зарплату, которая, согласно данным Росстата, в 2016 году составляет 66 тыс. 274 руб., можно приобрести всего 0,421 кв метра жилья на первичном рынке или 0,365 кв. метра на вторичном рынке недвижимости.

Чтобы накопить на «однушку» общей площадью 33 квадратных метра, московскому учителю надо собирать деньги, откладывая всю свою зарплату, около семи лет.

В Санкт-Петербурге средняя зарплата школьного учителя составляет 46 тыс. 339 руб., чего хватает лишь на 0,487 кв. метра нового или 0,514 кв. метра вторичного жилья.

Топ-30 регионов РФ по доступности для учителей жилья на первичном рынке

№ Субъект РФ Средняязарплата, руб. Ценына жилье, руб./кв. м. Числокв. м. на 1 з/п. 1 Магаданская область 81 111 52 941 1,532 2 Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 75 782 51 350 1,476 3 Ямало-Ненецкий авт. округ 94 674 64 919 1,458 4 Республика Коми 54 220 51 016 1,063 5 Челябинская область 35 056 35 641 0,984 6 Республика Хакасия 37 934 39 475 0,961 7 Республика Бурятия 37 163 38 818 0,957 8 Камчатский край 74 901 78 766 0,951 9 Республика Саха (Якутия) 66 541 70 289 0,947 10 Еврейская авт. область 36 905 39 343 0,938 11 Красноярский край 45 053 49 641 0,908 12 Тюменская область без авт. округов 44 005 49 926 0,881 13 Республика Адыгея 28 290 33 216 0,852 14 Вологодская область 32 923 38 804 0,848 15 Томская область 39 813 47 004 0,847 16 Ставропольский край 28 593 34 080 0,839 17 Кемеровская область 32 114 38 594 0,832 18 Липецкая область 29 657 35 745 0,830 19 Республика Тува 35 469 43 270 0,820 20 Владимирская область 29 192 35 674 0,818 21 Рязанская область 28 861 35 700 0,808 22 Хабаровский край 48 486 60 385 0,803 23 Сахалинская область 60 562 77 430 0,782 24 Республика Калмыкия 22 828 29 492 0,774 25 Архангельская область без авт. округа 44 268 57 501 0,770 26 Тамбовская область 26 242 34 397 0,763 27 Оренбургская область 28 500 37 416 0,762 28 Самарская область 31 337 41 528 0,755 28 Забайкальский край 36 446 48 304 0,755 29 Амурская область 39 803 53 450 0,745 30 Краснодарский край 32 121 43 223 0,743

Топ-30 регионов РФ по доступности для учителей жилья на вторичном рынке