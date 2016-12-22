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Рейтинг регионов России по доступности жилья для учителей

Экономика
Москва и Санкт-Петербург оказались далеко позади подавляющего большинства субъектов РФ
Маковский В.Е. Приезд учительницы в деревню Маковский В.Е. Приезд учительницы в деревню

Москва, 22 Декабря 2016, 09:43 — REGNUM  Самое доступное для покупки жильё на вторичном и первичном рынках для школьных учителей оказалось в Магаданской области, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Сложно накопить на квартиру учителям в Забайкальском и Краснодарском крае, Амурской, Волгоградской и Омской областях. Таковы данные агентства деловой информации Top-RF.ru.

В Магаданской области на среднюю зарплату учителя в размере 81 111 руб. можно купить 1,532 кв. метра жилья на первичном или 1,573 кв. метра на вторичном рынке недвижимости.

В Ямало-Ненецком автономном округе учителя, согласно данным Росстата, получают в месяц в среднем 94 тыс. 674 руб., чего хватает на 1,458 кв метров нового или 1,619 кв. метров вторичного жилья.

А в Ханты-Мансийском автономном округе учитель при средней зарплате в 75 тыс. 782 руб. может приобрести 1,476 кв. метра или 1,568 кв. метра нового и вторичного жилья, соответственно.

В первую пятерку рейтинга регионов России по доступности для школьных учителей жилья на первичном рынке недвижимости попали также Республика Коми (1,063 кв. м.) и Челябинская область (0,984 кв. м).

В топ-5 рейтинга для вторичного рынка жилья вошли Мурманская область (1,215 кв. м) и Ненецкий автономный округ (1,174 кв. м).

В рейтинге субъектов РФ по доступности жилья для школьных учителей обе российские столицы оказались далеко позади подавляющего большинства регионов России.

Средняя зарплата у педагогов в Москве и Санкт-Петербурге выше, чем во многих других городах России, но и недвижимость в столицах дорогая. В Москве на среднюю учительскую зарплату, которая, согласно данным Росстата, в 2016 году составляет 66 тыс. 274 руб., можно приобрести всего 0,421 кв метра жилья на первичном рынке или 0,365 кв. метра на вторичном рынке недвижимости.

Чтобы накопить на «однушку» общей площадью 33 квадратных метра, московскому учителю надо собирать деньги, откладывая всю свою зарплату, около семи лет.

В Санкт-Петербурге средняя зарплата школьного учителя составляет 46 тыс. 339 руб., чего хватает лишь на 0,487 кв. метра нового или 0,514 кв. метра вторичного жилья.

Топ-30 регионов РФ по доступности для учителей жилья на первичном рынке

Субъект РФСредняязарплата, руб.Ценына жилье, руб./кв. м.Числокв. м. на 1 з/п.
1Магаданская область81 11152 9411,532
2Ханты-Мансийский авт. округ — Югра75 78251 3501,476
3Ямало-Ненецкий авт. округ94 67464 9191,458
4Республика Коми54 22051 0161,063
5Челябинская область35 05635 6410,984
6Республика Хакасия37 93439 4750,961
7Республика Бурятия37 16338 8180,957
8Камчатский край74 90178 7660,951
9Республика Саха (Якутия)66 54170 2890,947
10Еврейская авт. область36 90539 3430,938
11Красноярский край45 05349 6410,908
12Тюменская область без авт. округов44 00549 9260,881
13Республика Адыгея28 29033 2160,852
14Вологодская область32 92338 8040,848
15Томская область39 81347 0040,847
16Ставропольский край28 59334 0800,839
17Кемеровская область32 11438 5940,832
18Липецкая область29 65735 7450,830
19Республика Тува35 46943 2700,820
20Владимирская область29 19235 6740,818
21Рязанская область28 86135 7000,808
22Хабаровский край48 48660 3850,803
23Сахалинская область60 56277 4300,782
24Республика Калмыкия22 82829 4920,774
25Архангельская область без авт. округа44 26857 5010,770
26Тамбовская область26 24234 3970,763
27Оренбургская область28 50037 4160,762
28Самарская область31 33741 5280,755
28Забайкальский край36 44648 3040,755
29Амурская область39 80353 4500,745
30Краснодарский край32 12143 2230,743

Топ-30 регионов РФ по доступности для учителей жилья на вторичном рынке

Субъект РФСредняязарплата, руб.Ценына жилье, руб./кв. м.Числокв. м. на 1 з/п.
1Ямало-Ненецкий авт. округ94 67458 4771,619
2Магаданская область81 11151 5781,573
3Ханты-Мансийский авт. округ — Югра75 78248 3431,568
4Мурманская область59 16448 6761,215
5Ненецкий авт. округ94 95780 8801,174
6Камчатский край74 90164 8131,156
7Красноярский край45 05343 7301,030
8Еврейская авт. область36 90538 9040,949
9Республика Коми54 22057 7040,940
10Челябинская область35 05637 3880,938
11Иркутская область36 45239 8600,915
12Кемеровская область32 11435 3950,907
13Республика Хакасия37 93442 1190,901
14Вологодская область32 92338 0230,866
15Хабаровский край48 48657 3830,845
16Республика Бурятия37 16344 1570,842
17Республика Саха (Якутия)66 54179 2070,840
18Тюменская область без авт. округов44 00554 8640,802
19Томская область39 81349 7110,801
20Пермский край34 33243 0200,798
21Ставропольский край28 59336 4100,785
22Республика Адыгея28 29036 1970,782
23Орловская область25 33832 6660,776
24Смоленская область27 55835 7160,772
25Архангельская область без авт. округа44 26857 6550,768
26Амурская область39 80353 1720,749
27Республика Карелия36 58849 5000,739
28Республика Тува35 46948 1240,737
29Волгоградская область29 19239 7330,735
30Омская область31 06242 5510,730

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