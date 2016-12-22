Рейтинг регионов России по доступности жилья для учителей
Москва, 22 Декабря 2016, 09:43 — REGNUM Самое доступное для покупки жильё на вторичном и первичном рынках для школьных учителей оказалось в Магаданской области, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Сложно накопить на квартиру учителям в Забайкальском и Краснодарском крае, Амурской, Волгоградской и Омской областях. Таковы данные агентства деловой информации Top-RF.ru.
В Магаданской области на среднюю зарплату учителя в размере 81 111 руб. можно купить 1,532 кв. метра жилья на первичном или 1,573 кв. метра на вторичном рынке недвижимости.
В Ямало-Ненецком автономном округе учителя, согласно данным Росстата, получают в месяц в среднем 94 тыс. 674 руб., чего хватает на 1,458 кв метров нового или 1,619 кв. метров вторичного жилья.
А в Ханты-Мансийском автономном округе учитель при средней зарплате в 75 тыс. 782 руб. может приобрести 1,476 кв. метра или 1,568 кв. метра нового и вторичного жилья, соответственно.
В первую пятерку рейтинга регионов России по доступности для школьных учителей жилья на первичном рынке недвижимости попали также Республика Коми (1,063 кв. м.) и Челябинская область (0,984 кв. м).
В топ-5 рейтинга для вторичного рынка жилья вошли Мурманская область (1,215 кв. м) и Ненецкий автономный округ (1,174 кв. м).
В рейтинге субъектов РФ по доступности жилья для школьных учителей обе российские столицы оказались далеко позади подавляющего большинства регионов России.
Средняя зарплата у педагогов в Москве и Санкт-Петербурге выше, чем во многих других городах России, но и недвижимость в столицах дорогая. В Москве на среднюю учительскую зарплату, которая, согласно данным Росстата, в 2016 году составляет 66 тыс. 274 руб., можно приобрести всего 0,421 кв метра жилья на первичном рынке или 0,365 кв. метра на вторичном рынке недвижимости.
Чтобы накопить на «однушку» общей площадью 33 квадратных метра, московскому учителю надо собирать деньги, откладывая всю свою зарплату, около семи лет.
В Санкт-Петербурге средняя зарплата школьного учителя составляет 46 тыс. 339 руб., чего хватает лишь на 0,487 кв. метра нового или 0,514 кв. метра вторичного жилья.
Топ-30 регионов РФ по доступности для учителей жилья на первичном рынке
|№
|Субъект РФ
|Средняязарплата, руб.
|Ценына жилье, руб./кв. м.
|Числокв. м. на 1 з/п.
|1
|Магаданская область
|81 111
|52 941
|1,532
|2
|Ханты-Мансийский авт. округ — Югра
|75 782
|51 350
|1,476
|3
|Ямало-Ненецкий авт. округ
|94 674
|64 919
|1,458
|4
|Республика Коми
|54 220
|51 016
|1,063
|5
|Челябинская область
|35 056
|35 641
|0,984
|6
|Республика Хакасия
|37 934
|39 475
|0,961
|7
|Республика Бурятия
|37 163
|38 818
|0,957
|8
|Камчатский край
|74 901
|78 766
|0,951
|9
|Республика Саха (Якутия)
|66 541
|70 289
|0,947
|10
|Еврейская авт. область
|36 905
|39 343
|0,938
|11
|Красноярский край
|45 053
|49 641
|0,908
|12
|Тюменская область без авт. округов
|44 005
|49 926
|0,881
|13
|Республика Адыгея
|28 290
|33 216
|0,852
|14
|Вологодская область
|32 923
|38 804
|0,848
|15
|Томская область
|39 813
|47 004
|0,847
|16
|Ставропольский край
|28 593
|34 080
|0,839
|17
|Кемеровская область
|32 114
|38 594
|0,832
|18
|Липецкая область
|29 657
|35 745
|0,830
|19
|Республика Тува
|35 469
|43 270
|0,820
|20
|Владимирская область
|29 192
|35 674
|0,818
|21
|Рязанская область
|28 861
|35 700
|0,808
|22
|Хабаровский край
|48 486
|60 385
|0,803
|23
|Сахалинская область
|60 562
|77 430
|0,782
|24
|Республика Калмыкия
|22 828
|29 492
|0,774
|25
|Архангельская область без авт. округа
|44 268
|57 501
|0,770
|26
|Тамбовская область
|26 242
|34 397
|0,763
|27
|Оренбургская область
|28 500
|37 416
|0,762
|28
|Самарская область
|31 337
|41 528
|0,755
|28
|Забайкальский край
|36 446
|48 304
|0,755
|29
|Амурская область
|39 803
|53 450
|0,745
|30
|Краснодарский край
|32 121
|43 223
|0,743
Топ-30 регионов РФ по доступности для учителей жилья на вторичном рынке
|№
|Субъект РФ
|Средняязарплата, руб.
|Ценына жилье, руб./кв. м.
|Числокв. м. на 1 з/п.
|1
|Ямало-Ненецкий авт. округ
|94 674
|58 477
|1,619
|2
|Магаданская область
|81 111
|51 578
|1,573
|3
|Ханты-Мансийский авт. округ — Югра
|75 782
|48 343
|1,568
|4
|Мурманская область
|59 164
|48 676
|1,215
|5
|Ненецкий авт. округ
|94 957
|80 880
|1,174
|6
|Камчатский край
|74 901
|64 813
|1,156
|7
|Красноярский край
|45 053
|43 730
|1,030
|8
|Еврейская авт. область
|36 905
|38 904
|0,949
|9
|Республика Коми
|54 220
|57 704
|0,940
|10
|Челябинская область
|35 056
|37 388
|0,938
|11
|Иркутская область
|36 452
|39 860
|0,915
|12
|Кемеровская область
|32 114
|35 395
|0,907
|13
|Республика Хакасия
|37 934
|42 119
|0,901
|14
|Вологодская область
|32 923
|38 023
|0,866
|15
|Хабаровский край
|48 486
|57 383
|0,845
|16
|Республика Бурятия
|37 163
|44 157
|0,842
|17
|Республика Саха (Якутия)
|66 541
|79 207
|0,840
|18
|Тюменская область без авт. округов
|44 005
|54 864
|0,802
|19
|Томская область
|39 813
|49 711
|0,801
|20
|Пермский край
|34 332
|43 020
|0,798
|21
|Ставропольский край
|28 593
|36 410
|0,785
|22
|Республика Адыгея
|28 290
|36 197
|0,782
|23
|Орловская область
|25 338
|32 666
|0,776
|24
|Смоленская область
|27 558
|35 716
|0,772
|25
|Архангельская область без авт. округа
|44 268
|57 655
|0,768
|26
|Амурская область
|39 803
|53 172
|0,749
|27
|Республика Карелия
|36 588
|49 500
|0,739
|28
|Республика Тува
|35 469
|48 124
|0,737
|29
|Волгоградская область
|29 192
|39 733
|0,735
|30
|Омская область
|31 062
|42 551
|0,730