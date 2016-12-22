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На Алтае разработана уникальная противопожарная защита для жилья инвалидов

Экономика
Быстродействующую автоматическую систему тушения и обнаружения установили в отделении милосердия «Павловского психоневрологического интерната»
1 / 6 Демонстрация работы системы «БАСТИОН»
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Демонстрация работы системы «БАСТИОН»

Барнаул, 21 Декабря 2016, 09:41 — REGNUM  Сотрудники ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю накануне продемонстрировали возможности пилотного проекта, призванного обеспечить дополнительную защиту мест проживания маломобильных групп населения. В отличие от системы автоматической пожарной сигнализации, для работы системы «БАСТИОН» (Быстродействующей Автоматической Системы Тушения и обнаружения, — прим. ИА REGNUM ) не требуется большого количества воды: воздействие на очаг возгорания происходит в первые же секунды и очаг возгорания будет обнаружен и затушен мелкодисперсный струей воды. Подробности сегодня, 21 декабря сообщает официальный сайт ведомства.

Демонстрация уникального оборудования, смонтированного в ноябре 2016 года, проходила в Павловском психоневрологическом интернате.

«Это действительно пилотный и очень важный проект для мест, где находятся маломобильные люди. В данном случае организаторы реально продемонстрировали как срабатывает система, оросив собравшихся тонко распыленным облаком», — заявили спасатели.

Они также напомнили, что Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю взято на учет 52 учреждения социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей. В таких учреждениях находится более пяти тысяч граждан, большая часть которых нуждается в постоянном постороннем присмотре и уходе.

«К сожалению, все мы знаем о трагических фактах массовой гибели людей на подобных объектах в России. К сожалению, эти факты стали возможными в результате того, что люди, имеющие ограничение по движению, не могли своевременно выйти из помещения. Здесь очень много факторов, которые влияют на это, но система, которая здесь внедрена, она как раз и решает задачу о том, что люди, которые не смогут выйти вовремя из помещения, без какой-либо угрозы здоровью системно локализуют и ликвидируют возникшее загорание. Для того, чтобы решить вопрос и в принципе избежать случаев гибели на данных объектах, Главалтайсоцзащита при поддержке губернатора выделили дополнительное финансирование и внедрили эту систему», — пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — начальник управления надзорной деятельности Андрей Нейман.

Кстати, данная система разработана, произведена и смонтирована специалистами известного байского предприятия с более чем 40-летней историей — ЗАО «ПО «Спецавтоматика» ‑ и весьма удачно встраивается в программу импортозамещения.

Напомним, в марте 2016 года Доме-интернате для престарелых и инвалидов пострадал от пожара в Чувашии. Персонал учреждения эвакуировал 49 подопечных, затем своими силами начал тушить пожар первичными средствами пожаротушения. Пострадавших было двое — (мужчины 1962 и 1943 годов рождения). Один из них получил значительные ожоги кожных покровов и ожог дыхательных путей.

Читайте ранее в этом сюжете: Дом престарелых горел в Чувашии, есть раненые

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Импортозамещение
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