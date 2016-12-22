Алтайский край скорректирует антикризисный план на 2017 год

Барнаул, , 08:26 — REGNUM Антикризисный план, реализованный регионом в 2016 году, способствовал улучшению макроэкономических показателей. Прежде всего, речь идет о производстве продукции сельского хозяйства (111,3%), промышленного производства (101,6%), в том числе в обрабатывающем секторе (101,8%). За 10 месяцев 2016 года номинальная заработная плата приросла на 5,1%. Уровень безработицы к численности рабочей силы составляет 1,5%, что ниже прошлогоднего значения на 0,3 процентных пункта. Об этом накануне было заявлено в ходе заседания краевой антикризисной комиссии. Подробности сообщает официальный сайт региона.

С докладами о социально-экономической ситуации выступили главы администраций ряда муниципальных образований. По словам первого вице-губернатора Сергея Локтева, в 2016 году для большинства муниципалитетов характерна позитивная динамика основных показателей социально-экономического развития.

«По итогам 9 месяцев текущего года положительные тенденции промышленного производства зарегистрированы в 38 территориях региона, в сельском хозяйстве — в 47 территориях. Рост капитальных вложений в экономику и социальную сферу демонстрируют 34 территории. Увеличение заработной платы обеспечено во всех муниципалитетах, сохранение положительных тенденций на рынке труда наблюдается в 59 муниципалитетах», — отметил первый заместитель главы региона.

В ходе обсуждения антикризисного плана особое внимание обратили на темпы строительства и ввод жилья (до конца 2016 года в регионе рассчитывают ввести 720 тыс. кв. метров жилья, а в следующем году — не менее 755 тыс. кв. метров, — прим. ИА REGNUM ), создание территорий опережающего развития в Заринске и Новоалтайске, продление статуса наукограда для Бийска, функционирование градообразующих предприятий.

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Поскольку на федеральном уровне подготовлен проект антикризисного плана на 2017 год, в ближайшее время предстоит скорректировать аналогичный документ на региональном уровне. Сергей Локтев призвал все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований, а также представителей предпринимательского сообщества и финансового сектора принять активное участие в этой работе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Алтайский край исполнил свой «антикризисный план» и в рамках программы по импортозамещению и разработал новый, долгосрочный. В процесс по созданию новой продукции и сохранению основных макроэкономических параметров уже включены многие производства и предприятия оборонно-промышленного комплекса и сельскохозяйственного машиностроения.

По итогам 2015 года Алтайский край вошел в число 11 регионов-лидеров по импортозамещению (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Татарстаном, Башкирией, Белгородской, Ростовской, Иркутской, Калужской и Воронежской областями).

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