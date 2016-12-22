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Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае неуклонно растет

Экономика
За последнюю неделю, в сравнении с предыдущей, заболеваемость возросла на 1,2 тыс. случаев
Доктор Айболит
Иллюстрация: Союзмультфильм
Доктор Айболит

Барнаул, 21 Декабря 2016, 07:51 — REGNUM  С 12 по 18 декабря 2016 года в Алтайском крае зарегистрировано уже 19,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Если в предыдущую неделю превышение эпидемического порога среди совокупного населения составляло 4%, то сейчас этот показатель увеличился до 9%. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает сайт Роспотребнадзора.

Среди заболевших дети до 14 лет по-прежнему составляют 74%. Случаев заболевания гриппом на территории края также не зарегистрировано. В Барнауле за этот же период зарегистрировано 8,3 тыс. случаев ОРВИ. Превышение эпидемического подъема произошло среди детей 0−2 года на 3%, 7−14 лет — на 7%.

При лабораторных исследованиях у заболевших выделены вирусы негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, риносинцитиальные вирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неделей ранее отмечалось выделение единичных штаммов вируса пандемического гриппа A (H1N1)pdm2009, свиного гриппа А/H3N2/ и гриппа группы В.

С 5 по 11 декабря Алтайском крае было зарегистрировано 18 тыс. случаев заболевания ОРВИ. В, а период с 14 по 20 ноября в регионе было зарегистрировано 15 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на почти на три тысячи больше, чем в начале месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае уже регистрируют приостановки учебного процесса из-за ОРВИ

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Грипп, ОРЗ
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