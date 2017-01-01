Повышаются акцизы на импортные вина и шампанское

Москва, , 02:46 — REGNUM Акцизы на большую часть алкогольной продукции с 1 января 2017 года вырастут, при этом акциз на отечественные игристые (шампанские) вина сохранится на предусмотренном ранее уровне 14 рублей за литр, сообщает ИА REGNUM.

Действие ставки акциза на игристые вина с защищенным географическим указанием места происхождения продлевается до 2019 года включительно. При этом ставка акциза на игристые (шампанские) вина с добавлением импортных виноматериалов составит 36 рублей (рост на 10 рублей).

Величина акциза на вина, фруктовые вина и винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, за исключением вин с защищенным географическим указанием, вырастет и составит 18 рублей за 1 литр. При этом акциз на вина с защищенным географическим указанием сохранится на уровне 2016 года на весь период с 2017 до 2019 года и составит 5 рублей за литр. Вопреки первоначальным планам правительства повысить акцизы на продукцию отечественного виноделия, депутаты Госдумы поддержали российского производителя и оставили акцизы на вина и шампанское на прежнем уровне.

Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху вырастут на 12 рублей (с 9 до 21 рубля за литр) на весь период 2017—2019 годов. Акциз на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта от 0,5 до 8,6% повышен с 20 до 21 рубля за литр, акциз на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% — с 37 до 39 рублей за литр. По сравнению с 2016 годом повышены акцизы на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) — с 500 рублей до 523 рублей за литр.