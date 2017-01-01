Воскресенье, 01 Января 2017 года
03:10:13 МСК

Повышаются акцизы на бензин

Экономика
Рост цен на бензин в 2017 году не превысет 4%, прогнозирует ФАС

Москва, 1 Января 2017, 02:41 — REGNUM  С 1 января 2017 года повышаются акцизы на дизельное топливо, бензин 5-го класса, а также на средние дистилляты, передает корреспондент ИА REGNUM 1 января.

Акцизы на дизельное топливо установлены на уровне 6,8 тыс. рублей, 7,072 тыс. рублей и 7,355 тыс. рублей за тонну в 2017—2019 годах соответственно. Ставка акциза на бензин, не соответствующий 5-му классу, и прямогонный бензин, сохраняется на уровне 13,1 тыс. рублей за тонну на все три года. На бензин 5-го класса установлена ставка акциза на 2017 год на уровне 10,130 тыс. рублей за тонну, на 2018 год — 10,535 тыс. рублей за тонну, на 2019 год — 10, 957 тыс. рублей за тонну.

Акцизы на средние дистилляты в 2017 году установлены в размере 7,8 тыс. рублей за тонну, в 2018 году — 8,112 тыс. рублей за тонну, в 2019 году — 8,436 тыс. рублей за тонну.

Предполагается, что за счет роста акцизов на бензин доходы консолидированного бюджета вырастут в 2017 году на 115 млрд рублей, в 2018 и 2019 годах — на 150 млрд и соответственно на 180 млрд рублей.

Как сообщил ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, рост цен на бензин в 2017 году будет не выше инфляции, которая, по прогнозам, не превысит 4%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
Главное сегодня
NB!
01.01.17
Индексация социальных выплат и пособий «замораживается»
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
01.01.17
Назван самый популярный «вирусный» ролик на YouTube
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
01.01.17
Дед Мороз тариф не заморозил: что изменится в Петербурге с 1 января
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Общество
NB!
01.01.17
РЖД: Новый год в поездах встретят около 60 тыс. человек
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
31.12.16
ИА REGNUM для Белоруссии: Новогоднее обращение Владимира Путина к России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
МИД РФ поддержал репрессии Минска против журналистов ИА REGNUM «авансом»
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
Владимир Высоцкий, Алла КорниловаАвангард мировой науки: О механизмах биологической трансмутации изотопов
МоскваРоссия Научные открытия Наука
NB!
31.12.16
Кубинцы увидели «Неизвестную Россию»
ГаванаКуба Карибские острова Культура
NB!
31.12.16
«Называть Ницой писательницей — значит оскорблять Маршака и Барто»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Общество
NB!
31.12.16
Станислав ТарасовНагорный Карабах: почему у Баку все кругом виноваты
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154
Нью-ЙоркСША Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
31.12.16
Южный Урал-2016: «устойчивое неразвитие»
ЧелябинскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
31.12.16
Ангела Меркель: «В 2016 году мир перевернулся с ног на голову»
БерлинГермания Судьба Евросоюза Политика
NB!
31.12.16
Димитрий КленскийМИД РФ против реальности и свободы СМИ: Бей своих, чтоб чужие… НЕ боялись?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Сколько стоит блэкаут Калининградской области Европейскому Союзу
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
30.12.16
Яков РудьУкраина: прощай, 16-й! Здравствуй, 17-й! Еще более тяжелый и плохой?
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
30.12.16
Владимир Добрынин The Daily Express: «Катастрофа США по имени «Обама»»
ЛондонВеликобритания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
«Обама уже никого не пугает»
ВашингтонСША Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРежут всё! Ведущие заводы пустили на металлолом: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
CNN: Путин опозорил Обаму, а Трамп попал в затруднительное положение
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Денис ДворниковПоставки оружия Азербайджану превращаются в безумие
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
30.12.16
Елена ХаненковаИтоги 2016 года для США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
ещё главное