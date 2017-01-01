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Ужесточаются условия работы коллекторов

Экономика
Максимальные штрафы для коллекторов составят 2 млн рублей

Москва, 1 Января 2017, 06:10 — REGNUM  Условия деятельности профессиональных взыскателей (коллекторов) серьезно ужесточаются, сообщает ИА REGNUM. Закон вступил в силу в полном объеме 1 января 2017 года. Он касается только просроченной задолженности распространяется только на должников-физлиц.

Уставной капитал коллекторского агентства должен составлять не меньше 10 млн рублей. Коллекторское агентство обязано заключить договор обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику. Также коллекторское агентство должно быть включено в реестр. Сотрудниками коллекторских агентств не смогут стать лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также против личности и государства.

Общение коллектора с должником ограничено личными встречами не чаще одного раза в неделю, звонками не чаще двух раз в неделю. Запрещено общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни, с 22:00 до 8:00 в будние дни. Не допускается применение физической силы коллекторами, а также угроз ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление, введение в заблуждение.

Жестко регламентирован порядок общения коллекторов не только с должником, но и «третьими лицами» — к таковым по закону относятся родственники, члены семьи должника, иные проживающие с ним лица, а также соседи. При этом коллекторы должны будут получить письменное согласие на взаимодействие с ними как у должника, так и у каждого из третьих лиц, в том числе — согласие на обработку персональных данных. Должник и его родственники будут иметь право отозвать свое согласие в любой момент.

Коллекторам запрещено взаимодействовать с недееспособными лицами, а также с гражданами, находящимися на лечении в больницах, инвалидами первой группы и несовершеннолетними. Взыскание просроченной задолженности недопустимо в случае признания гражданина банкротом и введения процедуры реструктуризации его долгов. Заемщик может прекратить такие взаимоотношения через 4 месяца после возникновения просроченной задолженности. Причем переуступка долга другому лицу на данный срок не повлияет, то есть отсчет будет по-прежнему идти с первоначального момента возникновения задолженности.

В случае, если кредитор обращается в суд, с момента вступления в силу решения суда отсчитывается 2 месяца, в течение которых возможно продление взаимоотношений между профессиональным взыскателем или кредитором, с одной стороны, и заемщиком — с другой. Если должник через 2 месяца откажется от взаимоотношений с кредитором и взыскателем, то долг будет истребовать служба судебных приставов.

Максимальные штрафы за нарушение закона для юрлиц — 2 млн рублей, для должностных лиц максимальный штраф 1 млн рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года, для физлиц максимальный штраф составит 500 тыс. рублей.

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