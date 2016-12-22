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Руководители алтайских муниципалитетов получили ценные указания на 2017 год

Экономика
Представителей органов местного самоуправления напутствовали на соблюдение сроков утверждения градостроительной документации, исполнение планов по вводу жилья и социальных объектов, строительства дорог и газификации
На совещании с участием глав и глав администраций городских округов и муниципальных районов Алтайского края
Иллюстрация: Антон Федотов
На совещании с участием глав и глав администраций городских округов и муниципальных районов Алтайского края

Барнаул, 20 Декабря 2016, 09:26 — REGNUM  В Барнауле накануне провели расширенное совещание с участием руководителей администраций городских округов и муниципальных районов края. Представители муниципалитетов узнали о положении дел в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортного комплекса и предпринимательства. Также первый вице-губернатор Сергей Локтев обозначил задачи для органов местного самоуправления на 2017 год. Подробности сообщает официальный сайт региона.

Информация с совещания интересна тем, что краевые чиновники обнародовали не только предварительные итоги года текущего, но и обозначили планы на 20 017 год. В частности, до конца 2016 года в регионе рассчитывают ввести 720 тыс. кв. метров жилья, а в следующем году — не менее 755 тыс. кв. метров.

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«Эти целевые показатели являются вполне достижимыми. Положительную динамику в Алтайском крае имеет ипотечное кредитование: спрос на ипотечные кредиты вырос на 28% по сравнению с 2015 годом», — подчеркнул Сергей Локтев.

По его словам, в Алтайском крае 74% жилья строится с привлечением средств граждан. В стадии строительства находятся более 140 многоквартирных домов, а наибольшее количество жилья возводят в Барнауле, Новоалтайске и Бийске. То, что органы местного самоуправления этих городов должны предпринять все меры по соблюдению застройщиками обязательств перед участниками долевого строительства и сроков строительства, Сергей Локтев обозначил, как «поручение губернатора и сфера постоянного контроля».

В связи с ужесточением требований к застройщикам, привлекающим средства граждан, и вероятном использовании незаконных схем работ с приобретателями жилья, муниципалитетам рекомендовано не забывать о проблемах, с которыми сталкиваются дольщики — вести разъяснительную работу с населением.

В ходе совещания было заявлено, что Алтайский край стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов Сибири по вводу в эксплуатацию социальных объектов.

В текущем году на территории региона построено и реконструировано две школы на 682 учебных места, 14 детских садов на 1470 мест, две больницы на 512 коек, 12 амбулаторий и поликлиник, семь спортивных объектов, один культурно-досуговый центр. В связи с этим первый вице-губернатор настаивает на необходимости выполнения поручения губернатора. Речь идет о системном ведении претензионно-исковой работы в отношении подрядчиков, допустивших нарушение условий контрактов, и их включения в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Чтобы территории не остались без разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, муниципалитетам следует до 1 июля 2017 года завершить работу по подготовке и утверждению градостроительной документации, в частности, правил землепользования и застройки, что позволит обеспечить условия для развития инвестиционно-строительной деятельности в муниципалитетах.

«Считаю, что необходимо активизировать работу в данном направлении, а в поселениях, где формирование документов не ведется (таких 17% от общего количества), принять организационные меры к началу работы. При отсутствии в муниципалитете указанных документов с 1 июля следующего года вступают в силу ограничения градостроительной деятельности», — напомнил Сергей Локтев, подчеркнув, что до конца 2017 года с градостроительной документацией должны быть синхронизированы и разработанные и утвержденные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Также на совещании говорилось о прохождении отопительного сезона, темпах строительства и реконструкции дорог, газификации и поддержке малого бизнеса.

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Строительство жилья
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