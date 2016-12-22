Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:16:00 МСК

Регионы России получат 33,5 млрд рублей для сбалансированности бюджетов

Экономика
Средства предоставлены бюджетам 82 субъектов РФ

Москва, 20 Декабря 2016, 08:56 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ утверждено распределение дотаций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 82 субъектов Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, сообщается на сайте правительства РФ.

Регионы России получат дотации в объёме 33,56 млрд рублей, в том числе:

— 20 млрд рублей — на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;

— 3,72 млрд рублей — на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации, связанных с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7,5 тыс. рублей;

— 8,09 млрд рублей — на поддержание устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Федерации в IV квартале 2016 года и в 2017 году;

— 1,75 млрд рублей — бюджету Краснодарского края в целях компенсации расходов на строительство объектов капстроительства.

Комментарий

Распределение дотаций одобрено на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2016
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевNew Yorker: Проблема с инстинктами Трампа по отношению к Китаю
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?
АстанаКазахстан Авиапроисшествия Происшествия
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевForeign Policy: Ангела Меркель должна уйти
БерлинГермания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
NB!
22.12.16
«Японский милитаризм»: Синдзо Абэ одобрил рекордный военный бюджет
ТокиоЯпония Правительство Японии Политика
NB!
22.12.16
«У всех есть, а у нас нет»: индустриальный парк появится на Сахалине
Южно-СахалинскРоссия Привлечение инвестиций в региональную экономику Экономика
ещё главное