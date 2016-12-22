Регионы России получат 33,5 млрд рублей для сбалансированности бюджетов

Москва, , 08:56 — REGNUM Распоряжением правительства РФ утверждено распределение дотаций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 82 субъектов Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, сообщается на сайте правительства РФ.

Регионы России получат дотации в объёме 33,56 млрд рублей, в том числе:

— 20 млрд рублей — на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;

— 3,72 млрд рублей — на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации, связанных с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7,5 тыс. рублей;

— 8,09 млрд рублей — на поддержание устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Федерации в IV квартале 2016 года и в 2017 году;

— 1,75 млрд рублей — бюджету Краснодарского края в целях компенсации расходов на строительство объектов капстроительства.

Комментарий

Распределение дотаций одобрено на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.