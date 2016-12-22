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Зарплата алтайских чиновников оказалась меньше среднестатистической

Экономика
Больше всех в Сибири получают чиновники Тывы, Томской области, Красноярского края, Хакассии и Иркутской области

Барнаул, 20 Декабря 2016, 07:51 — REGNUM  Из всех сибирских регионов самые большие зарплаты получают чиновники Тувы (56,8 тыс. руб), Томской области (53,8 тыс. руб.) Красноярского края (49 тыс. руб.), Хакассии и Иркутской области (около 48 тыс. руб.). Такой вывод можно сделать, исходя из данных Росстата за 9 месяцев 2016 года, который обнародовал также размер среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих за этот же период — 41,7 тыс. рублей (112,6% к январю-сентябрю 2015 г.).

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В Алтайском крае представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации получают, в среднем, 35,4 руб. (101,9% к январю-сентябрю 2015 г.). Даже в соседней Республике Алтай зарплата оказалась выше — 37,2 тыс. рублей. Еще меньше получают алтайские муниципальные служащие — 21,5 тыс. рублей (103,9% к январю-сентябрю 2015 г.), тогда как в Республике Алтай эта категория чиновников получает, в среднем, более 30 тыс. рублей.

Данные приведены в сравнении со среднемесячной зарплатой работников организаций в Алтайском крае. По версии Росстата, она составляет 23,3 тыс. рублей (В республике Алтай — чуть более 26 тыс. рублей).

В целом статистика показывает, что больше всего получают чиновники северных территорий: Ямало-ненецкий округ — 150, 5 тыс. руб, Чукотка — 100,4 тыс. руб, Магаданская область — 93 тыс руб, Сахалинская область — 95 тыс. рублей.

В сравнении с названными регионами, высокая заработная плата сложилась у чиновников в Санкт-Петербурге — 85 тыс. рублей и Ленинградской области — почти 74 тыс. рублей. Гражданские служащие Москвы и Московской области получают примерно одинаково — около 70 тыс. рублей.

Что касается численности и укомплектованности работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, то на конец сентября 2016 года самую большую «армию» в Алтайском крае представляют органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 5744 человек (укомплектованность 95,7%).

Чиновников органов исполнительной власти субъектов РФ в регионе насчитывается 2375 человек (укомплектованность 92,8%). Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти представляют в регионе 6537 человек (укомплектованность 92,4%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что госслужащие Алтайского края, в сравнении с другими сибирскими чиновниками, получают самую маленькую зарплату было заявлено и в сентябре 2016 года. Тогда, по данным Алтайкрайстата, она составляла 29,9 тыс. рублей. А самая высокая оплата труда по Сибири тогда оказалась в Республике Тыва — 44,9 тыс. руб.

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