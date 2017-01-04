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«Ставки по депозитам будут в 2017 году снижаться»

Экономика
Альтернативой вкладам могут стать облигации крупных российских компаний

Москва, 4 Января 2017, 05:29 — REGNUM  Если ОПЕК сдержит свои обещания и нефть останется в диапазоне 55−65 долларов за баррель, то ситуация в экономике в 2017 году будет выглядеть позитивно. Рост могут показать компании сырьевого и энергетического сектора, полагает управляющий директор БКС Ультима Виталий Багаманов.

«В 2017 году все будет зависеть от того, что будет с ценой на нефть. Если ОПЕК сдержит свои обещания и мы увидим сырье в диапазоне 55−65 долларов за баррель, то ситуация в экономике будет выглядеть позитивно. Индекс ММВБ может вырасти на 20−25%, то есть будут интересны вложения в российские акции, сейчас они выглядят недооцененными из-за санкций, даже на фоне роста в 2016 году», — прогнозирует эксперт.

Багаманов рекомендует инвесторам вкладываться в компании сырьевого сегмента и посмотреть на компании, которые ориентированы на внутренний спрос. «Если экономика начнет выбираться из кризиса, в лидерах могут оказаться и энергетики. Ставки по депозитам будут снижаться в район 6−7% годовых в зависимости от политики ЦБ, поэтому альтернативой вкладам могут стать облигации крупных российских компаний. Они дают доходность выше, чем по депозитам при высокой надежности», — отмечает он.

Что касается инвестиций в недвижимость, то сейчас на рынке слишком большое предложение, и рассчитывать на большую доходность в этом сегменте не приходится, особенно на фоне постоянного демпинга со стороны застройщиков в эконом-классе, предупреждает Багаманов. «Взрывного роста, который мы видели до кризиса 2008 года, в этой отрасли не будет», — прогнозирует он.

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Макроэкономика России
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