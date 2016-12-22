«Космический полицейский» возведен под Барнаулом

Центр слежения за космическими объектами готовят объект к сдаче в эксплуатацию

Барнаул, , 08:31 — REGNUM Федеральное агентство специального строительства РФ известило о подготовке к сдаче в эксплуатацию Центра слежения за космическими объектами под Барнаулом, возведенного по заказу Минобороны России.

«В настоящий момент строители настраивают систему водоподготовки, предназначенную для обеззараживания воды. Завершаются внутренние отделочные работы в пожарном депо и караульном помещении. На все сооружения по штатной схеме подано электроснабжение. Ведется их комплектование технологическим оборудованием и мебелью», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, в 2020 году в России собираются развернуть более 10 комплексов нового поколения системы контроля космического пространства, которые позволят военным сформировать каталог космических объектов. Первые две станции контроля космического пространства в Подмосковье и на Дальнем Востоке уже введены в режим боевого дежурства.

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В барнаульском центре уже проведены комплексные испытания, а также подготовительные мероприятия для пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию комплекса инженерных сетей.