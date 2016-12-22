Четверг, 22 Декабря 2016 года
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Алтайский край по президентской программе подготовил 58 управленцев

Экономика
Подведены итоги реализации в Алтайском крае Государственного плана подготовки управленческих кадров в 2016 году
1 / 2 Участники государственного плана подготовки управленческих кадров в 2016 году и первый вице-губернатор Сергей Локтев
Иллюстрация: Официальный сайт Алтайского края
Участники государственного плана подготовки управленческих кадров в 2016 году и первый вице-губернатор Сергей Локтев

Барнаул, 15 Декабря 2016, 13:40 — REGNUM  С начала года обучение, в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров, завершили 58 руководителей. На 2016−2017 учебный год алтайская региональная комиссия рекомендовала к обучению по Президентской программе 60 человек, — об этом говорилось накануне, в ходе заседания Алтайской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров, которое провел первый вице-губернатор Сергей Локтев. Подробности сообщает официальный сайт региона.

По словам директора Алтайского регионального ресурсного центра, ответсекретаря региональной комиссии Романа Моисеева, важным этапом подготовки в рамках Президентской программы после обучения является возможность пройти стажировку на зарубежных предприятиях. В текущем году ею смогли воспользоваться 14 выпускников программы. Они изучали опыт работы в Австрии, Германии, Китае, Японии и Франции.

Летом состоялся отборочный семинар на стажировку в Японию по теме «Кайдзен» (сфера услуг). В четырехдневном семинаре принял участие 41 человек из девяти регионов страны. По итогам отборочного семинара на стажировку пригласили шесть человек, двое из них — представители Алтайского края.

Значимым событием года стал V Межрегиональный форум участников Президентской программы подготовки управленческих кадров «Уникальный Алтай» с международным участием. Форум посетили более 200 участников из разных регионов, в их числе Москва, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области, Алтайский и Красноярский края, республики Татарстан и Хакасия. Специальным гостем форума стал Том Стродбэк из Великобритании, основатель и директор Strodtbeck&. Co.Ltd.

В рамках форума «Уникальный Алтай» состоялся конкурс «Менеджер года» среди выпускников Президентской программы из семи регионов. По решению конкурсной комиссии победила команда компании «СиСорт» из Алтайского края с проектом «Организация серийного выпуска фотосепараторов нового поколения для российского и зарубежного рынка».

В завершение заседания комиссии Сергей Локтев вручил дипломы участникам Президентской программы и победителям ежегодного краевого конкурса проектов «Лидеры». Главная цель конкурса — выявление и поддержка наиболее эффективных разработок, представляющих потенциальный интерес для экономики края, стимулирование инновационной и изобретательской активности молодых, перспективных руководителей и специалистов, прошедших подготовку в рамках Президентской и Губернаторской программ.

2 / 2 Участница государственного плана подготовки управленческих кадров в 2016 году и первый вице-губернатор Сергей Локтев
Иллюстрация: Официальный сайт Алтайского края
Участница государственного плана подготовки управленческих кадров в 2016 году и первый вице-губернатор Сергей Локтев

Напомним, на рассмотрение экспертной комиссии было представлено 15 разработок в различных сферах деятельности: производство, ИТ-технологии, социальные услуги. По решению членов комиссии победителем конкурса признан проект Полины Керат «Производство и ремонт композитных технологических поддонов» на примере ООО «Композит». Второе место занял проект Елены Шишкиной «Технологии управления в продажах» на примере ООО «Ваш офис продаж». Третье место досталось проекту Виталия Лажинцева «Создание и развитие интернет-агентства «Альянс+».

Как уже сообщало ИА REGNUM, государственный план подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства реализуется в России с 1997 года. Ежегодные стажировки иностранных специалистов проходят в различных регионах страны. Участниками стажировок становятся менеджеры, собственники и руководители предприятий.

В 2009 году Алтайский край выступил пионером в стране, запустив подобную Президентской программе подготовки управленческих кадров, но в отношении представителей малого и среднего бизнеса. И сегодня аналогичные программы действуют лишь в единичных регионах страны. Региональная программа эта предоставляет начинающим предпринимателям уникальную возможность получить сконцентрированную информацию обо всех аспектах открытия и ведения своего бизнеса. Кроме того, «воспитанникам» предоставляется возможность прохождения практики на лучших предприятиях региона и Сибири.

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