Алтайским предпринимателям выдадут больше льготных кредитов и поручительств

Поступления от уплаты налогов на совокупный доход от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличились на 9,5%

Барнаул, , 10:52 — REGNUM Региональное управление по предпринимательству и рыночной инфраструктуры известило о новшествах в предоставлении гарантий под поручительство и в кредитовании малого бизнеса. Речь идет о переходе Алтайского гарантийного фонда на стандарты работы Национальной гарантийной системы и увеличении объемов кредитов для малого бизнеса, выдаваемых Алтайским фондом микрозаймов. Подробности сообщает официальный сайт региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Алтайского края Сергея Локтева, который обсудил на днях итоги и перспективы работы обеих фондов.

Решение подписать соглашение о присоединении Алтайского гарантийного фонда к правилам работы по гарантийному продукту «Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством региональной гарантийной организации» даст возможность оказать поддержку крупным предпринимательским проектам.

«Гарантийный продукт «Согарантия» предполагает совместное участие регионального гарантийного фонда, Корпорации МСП и МСП-Банка в кредитных сделках, заключаемых с субъектами малого и среднего бизнеса. В рамках работы по совместным сделкам увеличится общий лимит гарантий», — пояснили в Алтайском гарантийном фонде.

По словам его исполнительного директора Антона Слободчикова, в 2017 году планируется увеличить объем выдачи поручительств (в том числе, по прямым гарантиям с Корпорацией МСП и МСП-Банком).

«Кроме того, со следующего года работа Алтайского гарантийного фонда будет строиться на основе новых единых требований, разработанных Минэкономразвития для всех фондов содействия кредитованию малого бизнеса», — пояснил Антон Слободчиков.

На том же совете было решено предоставить поручительство производственному предприятию «Алтай-Кабель», которая выпускает продукцию под собственным зарегистрированным товарным знаком «АлтайОптикаКабель».

»Завод оснащен новым высокотехнологичным оборудованием и является одним из самых современных в России предприятий подобного профиля. Основные покупатели продукции компании — «Ростелеком», строительные компании и операторы связи Сибири и Дальнего Востока, Республики Казахстан. Поручительство гарантийного фонда позволит предприятию привлечь необходимый объем кредитных ресурсов в краевом Сибсоцбанке в рамках федеральной Программы стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства (Программа 6,5)», — отмечает управление по предпринимательству.

Об увеличении объемов кредитования малого бизнеса было объявлено на заседании Совета Алтайского фонда микрозаймов. В 2017 году, согласно утвержденному плану, микрофинансовая организация планирует выдать субъектам малого бизнеса края 467 займов на сумму 473,7 млн. рублей.

«С учетом сохранения льготных условий кредитования для приоритетных проектов предпринимателей, а также существующего спроса бизнеса на заемные средства, такие показатели вполне достижимы», — считает исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов Владислав Уваров.

По данным управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, cтавка за пользование микрозаймом при краткосрочном кредитовании для субъектов малого бизнеса приоритетных направлений деятельности не превышает 8,5 процента годовых. При этом максимальный размер заемных средств может составлять 3 млн. рублей со сроком возврата до 3 лет.

«Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, который вносит значительный вклад в экономику региона, будет способствовать обеспечению условий для устойчивого экономического роста», — заявлял ранее первый вице-губернатор Сергей Локтев.

Напомним, сначала деятельности Некоммерческого объединения «Алтайский гарантийный фонд» поручительствами обеспечили 555 проектов субъектов малого и среднего бизнеса на сумму 1 456,1 млн. рублей, общий размер привлеченных кредитов под поручительство фонда составил 4 081,5 млн. рублей. В октябре 2016 года Алтайский гарантийный фонд подтвердил свой уровень надежности, который в 2013 году был повышен до уровня «А+», свидетельствующий об очень высокой надежности гарантийного покрытия. А в сентябре было принято решение об увеличении сроков льготного кредитования алтайских предпринимателей — с 3 до 5 лет.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года через Алтайский фонд микрозаймов предприятия малого бизнеса привлекли на развитие проектов свыше 260 млн рублей. С марта 2016 года субъекты малого предпринимательства могут привлекать еще больше заемных средств на реализацию своих проектов: максимальный размер микрозайма увеличен с 1 до 3 млн. рублей.

В целом на поддержку алтайских предприятий малого и среднего бизнеса, приобретающих новую технику и современное оборудование, в 2016 году будет направлено 91,3 млн. рублей.

С начала года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, поступления от уплаты налогов на совокупный доход от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличились на 9,5%.

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