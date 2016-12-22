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Регионам России выделено 8,7 млрд рублей на дорожное хозяйство

Экономика
Трансферты распределены между 83 субъектами РФ

Москва, 14 Декабря 2016, 08:50 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ распределены межбюджетные трансферты на финансирование региональных программ в сфере дорожного хозяйства в объёме 8,7 млрд рублей. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете 2016 года, сообщается на сайте правительства РФ.

Трансферты распределены между 83 субъектами Федерации исходя из удельного веса транспортных средств, зарегистрированных в системе взимания платы за использование транспортной инфраструктуры.

Средства выделяются на мероприятия региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнёрства, а также строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений.

Принятое решение позволит региональным бюджетам компенсировать в 2016 году выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу.

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых субъектам РФ для финансового обеспечения региональных программ в сфере дорожного хозяйства

Субъект Российской ФедерацииСумма иных межбюджетных трансфертов, тыс. рублей
Центральный федеральный округ
Белгородская область125 400
Брянская область113 000
Владимирская область84 400
Воронежская область161 100
Ивановская область117 100
Калужская область77 800
Костромская область37 600
Курская область89 300
Липецкая область84 400
Московская область757 600
Орловская область67 600
Рязанская область85 400
Смоленская область130 100
Тамбовская область69 400
Тверская область101 300
Тульская область96 300
Ярославская область73 200
Город Москва824 500
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия38 000
Республика Коми46 600
Архангельская область46 700
Вологодская область82 700
Калининградская область142 400
Ленинградская область146 800
Мурманская область27 900
Новгородская область54 700
Псковская область57 100
Город Санкт-Петербург418 400
Ненецкий автономный округ3300
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан18 200
Республика Ингушетия1900
Кабардино-Балкарская Республика8100
Карачаево-Черкесская Республика17 700
Республика Северная Осетия — Алания14 000
Чеченская Республика12 400
Ставропольский край138 400
Южный федеральный округ
Республика Адыгея25 400
Республика Калмыкия8100
Краснодарский край407 000
Астраханская область28 600
Волгоградская область110 600
Ростовская область293 800
Приволжский федеральный округ
Республика Башкирия178 200
Республика Марий Эл33 300
Республика Мордовия44 700
Республика Татарстан390 500
Удмуртская Республика85 600
Чувашская Республика46 700
Кировская область58 800
Нижегородская область184 300
Оренбургская область122 100
Пензенская область64 000
Пермский край106 900
Самарская область192 800
Саратовская область114 100
Ульяновская область60 600
Уральский федеральный округ
Курганская область37 300
Свердловская область193 000
Тюменская область95 000
Челябинская область149 500
Ханты-Мансийский АО — Югра282 300
Ямало-Ненецкий автономный округ54 800
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай10 300
Республика Бурятия16 900
Республика Тува6500
Республика Хакасия17 400
Алтайский край87 000
Забайкальский край31 300
Красноярский край117 100
Иркутская область96 900
Кемеровская область57 700
Новосибирская область108 000
Омская область78 700
Томская область43 000
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)36 800
Камчатский край18 100
Приморский край70 600
Хабаровский край58 800
Амурская область42 100
Магаданская область20 400
Сахалинская область35 100
Еврейская автономная область7200
Чукотский автономный округ1300
Всего8 700 000

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