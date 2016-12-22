Регионам России выделено 8,7 млрд рублей на дорожное хозяйство
Москва, 14 Декабря 2016, 08:50 — REGNUM Распоряжением правительства РФ распределены межбюджетные трансферты на финансирование региональных программ в сфере дорожного хозяйства в объёме 8,7 млрд рублей. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете 2016 года, сообщается на сайте правительства РФ.
Трансферты распределены между 83 субъектами Федерации исходя из удельного веса транспортных средств, зарегистрированных в системе взимания платы за использование транспортной инфраструктуры.
Средства выделяются на мероприятия региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнёрства, а также строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений.
Принятое решение позволит региональным бюджетам компенсировать в 2016 году выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу.
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых субъектам РФ для финансового обеспечения региональных программ в сфере дорожного хозяйства
|Субъект Российской Федерации
|Сумма иных межбюджетных трансфертов, тыс. рублей
|Центральный федеральный округ
|Белгородская область
|125 400
|Брянская область
|113 000
|Владимирская область
|84 400
|Воронежская область
|161 100
|Ивановская область
|117 100
|Калужская область
|77 800
|Костромская область
|37 600
|Курская область
|89 300
|Липецкая область
|84 400
|Московская область
|757 600
|Орловская область
|67 600
|Рязанская область
|85 400
|Смоленская область
|130 100
|Тамбовская область
|69 400
|Тверская область
|101 300
|Тульская область
|96 300
|Ярославская область
|73 200
|Город Москва
|824 500
|Северо-Западный федеральный округ
|Республика Карелия
|38 000
|Республика Коми
|46 600
|Архангельская область
|46 700
|Вологодская область
|82 700
|Калининградская область
|142 400
|Ленинградская область
|146 800
|Мурманская область
|27 900
|Новгородская область
|54 700
|Псковская область
|57 100
|Город Санкт-Петербург
|418 400
|Ненецкий автономный округ
|3300
|Северо-Кавказский федеральный округ
|Республика Дагестан
|18 200
|Республика Ингушетия
|1900
|Кабардино-Балкарская Республика
|8100
|Карачаево-Черкесская Республика
|17 700
|Республика Северная Осетия — Алания
|14 000
|Чеченская Республика
|12 400
|Ставропольский край
|138 400
|Южный федеральный округ
|Республика Адыгея
|25 400
|Республика Калмыкия
|8100
|Краснодарский край
|407 000
|Астраханская область
|28 600
|Волгоградская область
|110 600
|Ростовская область
|293 800
|Приволжский федеральный округ
|Республика Башкирия
|178 200
|Республика Марий Эл
|33 300
|Республика Мордовия
|44 700
|Республика Татарстан
|390 500
|Удмуртская Республика
|85 600
|Чувашская Республика
|46 700
|Кировская область
|58 800
|Нижегородская область
|184 300
|Оренбургская область
|122 100
|Пензенская область
|64 000
|Пермский край
|106 900
|Самарская область
|192 800
|Саратовская область
|114 100
|Ульяновская область
|60 600
|Уральский федеральный округ
|Курганская область
|37 300
|Свердловская область
|193 000
|Тюменская область
|95 000
|Челябинская область
|149 500
|Ханты-Мансийский АО — Югра
|282 300
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|54 800
|Сибирский федеральный округ
|Республика Алтай
|10 300
|Республика Бурятия
|16 900
|Республика Тува
|6500
|Республика Хакасия
|17 400
|Алтайский край
|87 000
|Забайкальский край
|31 300
|Красноярский край
|117 100
|Иркутская область
|96 900
|Кемеровская область
|57 700
|Новосибирская область
|108 000
|Омская область
|78 700
|Томская область
|43 000
|Дальневосточный федеральный округ
|Республика Саха (Якутия)
|36 800
|Камчатский край
|18 100
|Приморский край
|70 600
|Хабаровский край
|58 800
|Амурская область
|42 100
|Магаданская область
|20 400
|Сахалинская область
|35 100
|Еврейская автономная область
|7200
|Чукотский автономный округ
|1300
|Всего
|8 700 000
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